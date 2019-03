Confirmado: la serie de 'El Señor de los Anillos' de Amazon se ambientará en la Segunda Edad de la Tierra Media

Aún queda una eternidad —en realidad tan sólo un par de años, pero con este tipo de producciones, la mínima espera se hace enorme— para que Amazon nos brinde su aproximación a la obra cumbre de J.R.R. Tolkien en una ‘El Señor de los Anillos’ que muchos etiquetan —erróneamente— como la serie llamada a suceder a ‘Juego de tronos’ después de su carpetazo definitivo.

A pesar del largo lapso de tiempo que queda hasta su lanzamiento, la superproducción de la plataforma de streaming ya ha empezado a dejar caer sus primeros detalles, siendo los más jugosos los relacionados con la época en la que se ambientará. Por el momento conocíamos únicamente que la aventura transcurriría antes de los eventos leídos en ‘La comunidad del anillo’, pero la cuenta de Twitter del show ha arrojado luz al respecto.

Susodicha cuenta —@LOTRonPrime—, creada en Noviembre del pasado 2018, publicó el primero de sus once tweets el 25 de febrero de este mismo año con una frase del autor de la novela: ”I wisely started with a map” —”Empecé sabiamente con un mapa”—. A esta publicación la que siguieron otras con fragmentos del plano de la Tierra Media acompañados de tres líneas ampliamente conocidas por los fans de la saga: ”Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo”, ”Siete para los Señores Enanos en palacios de piedra” y ”Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir.”

Pero la verdadera revelación ha llegado hoy, 7 de marzo, cuando un último mensaje ha aparecido en el feed, continuando el mítico pasaje del inicio de la trilogía —”Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.”— y culminando con un escueto y contundente “Bienvenidos a la Segunda Edad”.

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw