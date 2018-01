'Counterpart': J.K. Simmons es lo más destacable en una convencional historia de tierras paralelas

Sin ser una idea completamente original, la exploración de los mundos paralelos en la ficción suele ser muy estimulante. Sobre todo cuando esta exploración se refiere a esas pequeñas diferencias, asumidas como triviales, que resultan ser significativas a la hora de definir nuestro destino. Es una de esas variantes de la ciencia ficción que me suelen provocar debilidad y normalmente caer en este tipo de propuestas a poco que me interesen un mínimo.

Por eso no me he podido resistir a ver el primer episodio de 'Counterpart'. Creada por Justin Marks ('El libro de la selva'), nos encontramos con la nueva serie original de Starz. Una serie que consta de momento por una sola temporada de diez episodios cuya primera entrega estrena hoy HBO España.

J.K. Simmons es Howard Silk, un funcionario de una agencia secreta de la ONU en Berlín que desconoce la naturaleza y los por qués de su rutinario trabajo. Un día descubre atónito que ha estado trabajando en una organización que guarda el cruce a una dimensión paralela de la que ha escapado, Baldwin (Sara Serraiocco) una peligrosa asesina. Así Howard se verá metido en una intriga en la que el único aliado que tiene es su doppleganger.

No sé si es porque tenemos muchos tan interiorizados 'Fringe' y su cruce entre realidades paralelas en esa base en Liberty Island, pero no paré de pensar en la serie de Kurtzman durante gran parte del metraje del primer episodio de 'Counterpart'. Pero ya no es cuestión de que tenga esa similitud en idea (que no es que sea original precisamente), sino que muchos motivos estéticos parecen darse en una y otra.

La música de los créditos, compuesta por Jeff Russo ('Star Trek: Discovery'), tiene ciertas reminiscencias y esto se une a cierta estética vintage/retro que predomina en lo que vemos (sobre todo en todo lo referente a la agencia). Esto hace que se acentúe un poco el parecido con 'Fringe', pero en el fondo, en su temática, son parecidos razonables no solo con esta ficción, sino con cualquiera en la que se hable de mundos paralelos y esas decisiones de la vida que marcan diferencias.

Porque de esto trata 'Counterpart', o por lo menos su primer episodio: en ver reflejado en la figura de Silk esa angustia por el qué habría pasado si. Qué ha pasado para que el Howard de esa dimensión sea un hombre de acción y el de esta una persona tranquila al que no le gusta el enfrentamiento e incluso se deja pisotear.

Con estos mimbres Justin Marks construye una historia que parece hecha para el lucimiento de J.K. Simmons. El galardonado actor asume de manera natural este doble rol y hace bastante llevadero este primer episodio que es bastante convencional en todos los sentidos: a nivel de guion y a nivel de presentación de personajes y de dilemas.

Este primer episodio de 'Counterpart' se preocupa en sentar los elementos que guiarán la serie pero sin esforzarse en meter demasiadas cosas. Tanto es así que el final del episodio es medianamente cerrado pese a dejar ciertos asuntos por finiquitar. Eso da cierta apariencia de que la serie es bastante simple en cuanto a argumento/trama pero, desde luego, es algo pronto para afirmar que así es.

Entonces surgen las preguntas de si girarán más hacia algo más de "caso de la semana" o si habrá una historia superior más allá de la exploración de los dos Howards y sus respectivos mundos y familias. En este sentido este primer episodio de 'Counterpart' da tantos argumentos para continuarla como para dejar de ver la serie. Toca entonces poner en la balanza el interés (y la curiosidad) que nos genera este thriller y esta idea de mundos paralelos y, por el otro, nuestras ganas de seguir viéndola. Yo sé que, al menos, necesito que me den algo más para continuar.