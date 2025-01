Creo que ésta es una de las mejores miniseries de la historia, dura solo 7 horas y la tienes en streaming

Lo malo de las miniseries es que pegan muy fuerte el año de su estreno, pero luego parece que se olvidan muy fácilmente. Y es una lástima, porque joyas como 'Chernobyl' o 'Mare of Easttown' han dejado mucho mejor sabor de boca sin necesidad de alargarse más de lo necesario, como también lo hizo en su momento 'Heridas abiertas', disponible en Max.

Heridas del pasado

Camille Preaker es una periodista que arrastra un largo historial de problemas psicológicos. A raíz de unos misteriosos asesinatos, decide volver a su ciudad natal para cubrirlos... aunque por ello tendrá que hacer frente a sus fantasmas del pasado, incluyendo su retorcida relación con su familia.

'Heridas abiertas' ('Sharp objects') fue una de las miniseries estrella de 2018 y no es para menos. Creada por Marti Noxon ('UnReal') y dirigida por Jean-Marc Vallée ('Big Little Lies'), adapta una novela de Gillian Flynn (autora de 'Perdida') y cuenta en su reparto con estrellas como Amy Adams, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen o Sophia Lillis.

La miniserie está compuesta por 8 episodios, cuya duración oscila alrededor de los 50 minutos. Es autoconclusiva, ya que no solo cubre toda la novela, sino que ya se descartó en su momento la posibilidad de continuarla en una segunda temporada (tuvo tanto éxito que HBO no quiso desaprovechar la oportunidad de seguir explotándola, aunque al final no pasó).

Personalmente, me alegro de que no siguieran estirando el chicle, porque la historia de esta miniserie funciona como un círculo cerrado y para seguir alargándola tendrían que haber deshecho todo el arco de evolución que había experimentado su protagonista y ver qué inventarse para continuar.

Pese a que la historia tiene ese componente policíaco, con unos escabrosos asesinatos que hay por resolver, por lo que hubiera sido posible hacer un 'Bron' o 'The Killing' y darle otro caso diferente a la protagonista, hubieran quitado todo el peso catártico que tiene el retorno de Camille a su pueblo.

Así que sí, tenemos esa parte de thriller de misterio, pero es más interesante como thriller psicológico, en el que todo se vertebra en torno a la protagonista, su psicología y ese pasado del que intenta huir, donde se originaron las heridas que a día de hoy todavía tiene enquistadas.

El guion juega con ese paralelismo, entre esos terribles asesinatos y los cadáveres en el armario que metafóricamente (¿o no?) guarda la familia de Camille, donde los secretos, las mentiras y los juegos psicológicos siguen esperando su regreso, como si se hubieran congelado en el tiempo.

Si habéis leído 'Perdida' o visto su estupenda adaptación en manos de David Fincher, aquí encontraréis personajes igual de sombríos, con más sombras que luces y ambigüedades que te dejan siempre con la duda de cuánto de verdad hay en lo que te están diciendo.

El final cierra el círculo, tanto el del misterio principal como el camino del personaje, y se reserva un último giro maliciosamente divertido que te deja con la palabra en la boca y le va como anillo al dedo a la serie. No necesitamos más.

Es cierto que las series con más de una temporada tienen ese poder de acompañamiento y consiguen que les cojas más cariño a los personajes, pero no releguemos al olvido a miniseries tan interesantes como 'Heridas abiertas': un thriller que se cuece a fuego lento y que nos sumerge en los traumas del pasado de su protagonista. Recomendable para maratonear o para degustar poco a poco.

