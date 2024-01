La escena de la secuela de 'Lizzie McGuire' que repudió Disney+ y propició su cancelación, según uno de sus guionistas

Probablemente uno de las decisiones más cuestionables de los últimos años sea la cancelación de la secuela de 'Lizzie McGuire' respaldada por la propia Hilary Duff. Un intento de narrar la vida adulta de la muchacha que fue cancelado debido a diferencias creativas con Disney, quien no vería con buenos ojos el hecho de que, bueno, sus protagonistas sean adultos.

Varios años después de que conociésemos la cancelación del proyecto, ahora uno de los guionistas de la serie, Jonathan Hurwitz, ha desvelado algunos de los detalles de trama en una serie de vídeos en TikTok, incluyendo qué es lo que, probablemente, molestó a los ejecutivos de Disney+.

No se pueden tener 30 años

En esta nueva serie, Lizzie es diseñadora de interior y la premisa arrancaría cuando descubre que su novio le está poniendo los cuernos con su mejor amiga, momento en el que decide dejarlo todo y volver a California. Ahí, poco a poco, reconectaría con sus amigos y también su versión animada. Uno de ellos sería, por supuesto, Gordo (Adam Lamberg). Sin embargo, no tendríamos una relación romántica entre los dos:

«Habríais tenido una respuesta a eso en el episodio dos. Lizzie queda con Gordo, con quien ha ido manteniendo el contacto vía mensaje durante años, de vez en cuando. Quedan y Gordo revela que está comprometido, comprometido con una mujer y está embarazada y son realmente felices. Así que no, en esta versión, Lizzie y Gordo no habrían acabado juntos.»

Tras este pequeño chasco, nuestra protagonista recibiría un mensaje de su crush, Ethan Craft (Clayton Snyder), lo que llevaría al tercer episodio y, según Hurwitz, el capítulo que propició la cancelación del proyecto por las diferencias creativas entre todo el equipo de la serie (Duff incluida) y Disney:

«El episodio tres no estaba grabado, pero hay un guion para él. Lizzie se despierta en la cama de Ethan, en su camiseta de waterpolo. La Lizzie animada aparece y tiene su pequeña lista, como una de cosas para hacer, y Ethan estaba en la lista, y lo tacha. Creo que dice algo como "marqué esa casilla —pausa dramática— dos veces". Así que si tengo que suponer, vi otro comentario sobre ciertas tramas y por qué Disney no estaba cómodo con ellas... supongo que ese momento era probablemente uno de ellos.»

Eso sí, el guionista aclara que no iba a haber escena de sexo como tal. O al menos no era la idea el mostrar nada. Esto cuadra, por otro lado, con las informaciones que durante estos años hemos tenido en torno a en qué consistían esas "diferencias creativas" que, básicamente se resumía en que no gustaba la idea de que Lizzie hiciese cosas de chicas de 30 años. Así lo comentó en su momento la propia Hilary Duff:

«Ella tenía que ser alguien de 30 años haciendo cosas propias de 30 años. No necesitaba dar caladas a la pipa y tener líos de una noche todo el rato, pero tenía que se auténtica. Creo que se asustaron.»

