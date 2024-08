"Estaba muy vulnerable en esa serie": Rose McGowan explica su dura conexión con Shannen Doherty en 'Embrujadas' y lo "extraño" que fue remplazarla en la serie

Al final de la tercera temporada de 'Embrujadas', los espectadores se encontraron con un cliffhanger de los grandes cuando no uno sino el futuro de dos personajes estaba en juego. Todos pensábamos que la cuarta temporada lo solucionaría todo, pero en su lugar nos encontramos con la confirmación del fin de Prue (Shannen Doherty) y la llegada de Paige (Rose McGowan), una nueva hermana.

La sorpresa que supuso para los fans se vivió muy diferente detrás de las cámaras. En una entrevista para el podcast Let's Be Clear McGowan reflexionó sobre lo "extraño" que se sintió sustituirla, tanto por lo querido que era el personaje como por la actriz, a la que llamó "valiente". Su despedida era un tema sobre el que había cierta hostilidad detrás de las cámaras.

"Cuando me uní a 'Embrujadas' no entendía lo que había pasado. Sólo me dijeron que la habían despedido y que nadie hablaba de ella. En aquel momento ella era muy famosa, pero era persona non grata, no deseable. Causaba problemas allá donde iba. Esto es algo de lo que Shannen [y yo] hablamos más tarde y con lo que ella se identificó: el peso de lo que supone que la máquina mediática mienta sobre ti. [...] Estaba muy vulnerable en esa serie".

El equipo quería fomentar el mal rollo con Doherty

McGowan se refiere no solo a 'Embrujadas', también al trabajo de Doherty en 'Sensación de vivir', el drama juvenil que marcó a toda una generación y del que también despidieron a la actriz por ser alguien "difícil" con quien trabajar. En una intervención en un podcast antes de su trágico fallecimiento por cáncer hace un mes, Doherty contó cómo le devolvió una broma a una compañera de reparto de 'Sensación de vivir' e hizo que perdiera los papeles.

McGowan se sintió muy insegura remplazando a Doherty, ya que le aseguraron que no saldría bien: "Me dijeron una y otra vez: 'ninguna serie sobrevive a un cambio importante en el reparto'. Sólo tienes unos 200 puestos de trabajo en juego y muchos más entre bastidores de gente a la que no puedes ver en la administración, pero no te preocupes si todo el mundo pierde su trabajo porque unirte va a hundir la serie".

Resultó que estaban equivocados y McGowan acabó siendo una incorporación bien aceptada en la serie. 'Embrujadas' llegó hasta las 8 temporadas y fue cancelada por conflictos con la programación de la cadena pese a tener buenos datos de audiencia. En todo ese tiempo, McGowan se negó a "empezar una guerra" con Doherty, pese a que desde producción querían formentar la enemistad. "'¿Crees que Shannen Doherty te odia? ¿Crees que te tiene celos?' Me negué a picar el cebo. Y a su favor hay que decir que ella por supuesto que tampoco lo hizo".

