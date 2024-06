"Que les jodan, no pueden despedirme otra vez". Jared Padalecki arremete contra The CW y les deja vistos para sentencia

'Walker, Texas Ranger', un clásico de los refritos veraniegos españoles, duró algo más de 200 episodios divididos en 9 temporadas protagonizadas por Chuck Norris. Sin embargo, su reboot, 'Walker', no ha tenido tanta suerte, y después de 4 temporadas ha terminado su andadura en The CW, momento en que Jared Padalecki, su protagonista, ha aprovechado para decirle las verdades del barquero al canal.

Walker, not runner

Padalecki es, poco más o menos, la cara visible de The CW después de quince años en 'Supernatural' y otros cuatro en 'Walker'. Media vida dedicada a una cadena a la que no ha tenido problemas de destrozar en una entrevista para Variety debido a su nuevo rumbo, más centrado en hacer programas sobre 'Scrabble' o 'Trivial Pursuit' que en hacer series de calidad.

Siento que la The CW de la que forme parte el último año no es la The CW de los últimos 20 años. Están cambiando la cadena, y ya no es tanto una televisión como "Aquí hay algo divertido durante una hora que jamás pondrás otra vez, pero con suerte lo verás. ¡Y es barato!". Y odio decirlo, pero estoy siendo honesto. Quiero decir, que les jodan. No pueden despedirme otra vez. Estoy siendo brutalmente honesto. Creo que están buscando contenido realmente sencillo y barato para rellenar tiempo.

Aunque puede parecer que Padalecki se está pegando un tiro en el pie, lo cierto es que tiene razón: desde que Nexstar se hiciera con el control de la cadena en 2022, ha ido eliminando progresivamente todas las series excepto una, 'All American', sustituyéndolas por concursos, realities y deportes para tratar de bajar las pérdidas ingentes de la cadena. Por su parte, no os preocupéis por el futuro del actor: en la misma entrevista afirma que ya ha hablado con Eric Kripke para participar en la última temporada de 'The Boys'. Y la vida sigue para todos.

