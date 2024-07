Alyssa Milano y el reparto de 'Embrujadas' se despiden de Shannen Doherty. "Teníamos una relación complicada"

Recientemente nos ha dejado Shannen Doherty, actriz que siempre recordaremos como la Prue de 'Embrujadas'. Como no podía ser de otro modo, su compañeros de reparto de la mítica serie han llorado su pérdida y compartido mensajes de despedida a través de sus redes sociales, incluida Alyssa Milano.

"Descansa ahora, guerrera"

El reciente fallecimiento de Shannen Doherty con 53 años, tras años luchando contra el cáncer de mama, ha dejado consternado a todo el mundo. La actriz era un icono televisivo gracias a sus papeles en 'Sensación de vivir' y 'Embrujadas', serie de la que terminó saliendo de forma bastante polémica.

Pese a los rumores de que su compañera de reparto Alyssa Milano tuvo la culpa de su despido (aunque ella lo desmintió), la actriz ha querido dedicarle unas últimas palabras a la que fuera su hermana en la recordada serie de fantasía:

"No es un secreto que Shannen y yo teníamos una relación complicada, pero en el fondo era una persona que respetaba profundamente y a la que admiraba. Era una actriz con mucho talento y muy querida, el mundo es menos sin ella. Mis condolencias a todos los que la quisieron".

Rose McGowan, a pesar de que no llegó a coincidir con Doherty en la serie porque fue su relevo en el "el poder de tres", también se despidió de ella por redes: "Shannen Doherty tenía un corazón de león. La conocí en los 90 y fue un regalo precioso. Esta mujer luchó por vivir. Descansa ahora, guerrera, no te olvidaremos nunca".

Estas fueron las palabras que le dedicó Brian Krause (Leo Wyatt en la serie): "Me enseñaste lo que es la fuerza. Me enseñaste a no tener miedo y vivir con un propósito. A conocer tu valor y mantenerte firme en tus convicciones. ¡Siempre te querremos!".

Finola Hughes (su madre en la ficción) también quiso despedirse: "Menuda guerrera. Una actriz apasionada, con un talento feroz, una amiga, una defensora. Descansa en paz, Shannen". Por su parte, Holly Marie Combs (la tercera en discordia de las hermanas Halliwell) todavía no se ha pronunciado.

