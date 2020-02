'Estoy vivo' es renovada: la serie tendrá cuarta temporada en La 1

Se ha hecho de rogar, pero RTVE ha optado finalmente por renovar 'Estoy vivo' por una cuarta temporada. El ente público ha tenido más de un mes en vilo a los seguidores de la serie, ya que la tercera tanda de episodios llegó a su fin el pasado 19 de diciembre.

Un alivio para los fans

Lo cierto es que el final de la tercera temporada dejaba la puerta abierta a volver a vivir una aventura con Márquez, Iago y compañía, pero su caída en seguimiento había sembrado ciertas dudas. Tengamos en cuenta que la audiencia media de la temporada 1 fue de 2,1 millones de espectadores de media por episodio, que pasaron a 1,7 millones en la segunda y ni siquiera llegaron a 1,4 millones en la tercera.

Está por ver cuál será la nueva misión que se les encargue desde La Pasarela, pero por ahora toda disfrutar con la noticia de su renovación. A mí no me hubiese molestado si hubiesen dejado la serie cerrada al final de la tercera, pero visto que no era el plan, siempre será mejor que Daniel Écija pueda seguir contando la historia que tiene en mente.

Todavía no hay fecha de rodaje prevista y tampoco de estreno, pero las tres anteriores llegaron en septiembre de sus respectivos años de lanzamiento, por lo que raro sería que los nuevos episodios no empiecen a emitirse en septiembre de este mismo año.