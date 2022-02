'Evil': todo lo que sabemos de la temporada 3 de la serie de terror religioso de los creadores de 'The Good Fight'

La temporada 3 de la serie 'Evil' ya está en marcha. Tras debutar en CBS en septiembre de 2019 antes de pasar a Paramount+ en su temporada 2, el procedimental sobrenatural seguirá combinando regularmente su estructura de caso de la semana con una mitología de arco cada vez más compleja, lo que le ha llevado a algunas comparaciones con series como 'Expediente X'. Veamos que sabemos sobre el regreso de este año.

Estreno

'Evil' tuvo una renovación anticipada con la emisión en marcha en Paramount, plataforma que ha dado más libertad para ser explícita y madura y tomar más riesgos narrativos, como un episodio en completo silencio o algunas escenas de sexo impensables en CBS. se anunció que la temporada 3 de Evil debutará en la plataforma en el verano de 2022, en la línea con la entrega anterior que se estrenó en junio de 2021 y llegó a Halloween a tiempo. Es de esperar que también conste de 13 episodios.

¿Qué podemos esperar?

La temporada 3 de 'Evil' abordará muchas preguntas sin respuesta que dejó la temporada 2 , según los co-creadores Robert y Michelle King, también detrás de 'The Good Wife' y su spin-off 'The Good Fight', su criatura de terror podría durar varias temporadas más, apuntando que **algunas preguntas pueden obtener respuesta relativamente pronto, mientras que otras tardarán años en desarrollarse****** o directamente quedarse como enigmas o pequeñas bromas internas.

Reparto y producción

Gracias a la cuenta oficial de twitter y la personal de Robert King, sabemos que la producción ha empezado y que todo el elenco principal regresará para la temporada 3. Esto incluye al trío principal formado por Katja Herbers como Kristen, Mike Colter como David y Aasif Mandvi como Ben, así como otros habituales, como Christine Lahti como la madre de Kristen, Sheryl Luria, y Michael Emerson como el enemigo villano y posiblemente demoníaco de los protagonistas principales, Leland Townsend.

Our lovely Katja. Looking very Audrey Hepburn today. #EvilReturns pic.twitter.com/3YMlYKMDy6 — Robert King (@RKing618) November 15, 2021

Mike and Aasif trading thoughts about the director being an hour behind. #evilreturns pic.twitter.com/pNx6qsXaNJ — Robert King (@RKing618) November 15, 2021

Peter Scolari, el sacerdote jefe del trío falleció antes del rodaje, por lo que es de esperar que la serie le haga algún pequeño homenaje y trate de arreglar su ausencia introduciendo o dando más protagonismo a alguno de los miembros de su equipo.

Peter Scolari, who died today, was one of the funniest—sneakily funny—actors we’ve worked with. He always took a nothing scene and found different ways to twist it, and throw in odd pauses that made it jump. I will try to collect my thoughts more. He was just wonderful. pic.twitter.com/25z6xgmD3f — Robert King (@RKing618) October 22, 2021

Muchas preguntas que necesitan respuesta

Entre otras muchas cosas, la temporada 3 debe responder qué va a pasar con Sheryl y Leland, y sobre todo, David y Kristen. En los momentos finales del episodio, una angustiada Kristen le confiesa a David que mató a Orson LeRoux después de que amenazara repetidamente con hacerle algo a sus hijos y se dan un beso, rompiendo David los votos de celibato nada más ordenarse. Hablando con TVLine, los King comentaron:

“ (Michelle) Eso es algo que queremos explorar mucho en la Temporada 3. Si un sacerdote que posiblemente ha pecado, ¿cómo afecta eso su capacidad para hacer su trabajo? (Robert) Todo el episodio trata sobre estas tentaciones y estas imágenes que David no puede quitarse de la cabeza, y luego cede, tal vez por amor. Probablemente haya amor verdadero allí, pero aun así, ambos se ven como tentaciones a las que deben resistirse. Creo que el público estará satisfecho con lo que sigue".

Por otra parte, respecto a Leland, el actor Michael Emerson comentó a Inverse cómo le coloca el final de la temporada dentro del complejo organigrama diabólico:

“Simplemente significa que ahora tendrá más disfraces. Va a tener que fingir y tener más capas con más gente. Pero parece deleitarse en eso de alguna manera. El es un actor. Finge mucho. Y quiere provocar a la gente en todos los niveles. Cuanto más sube en la jerarquía, más peligroso y emocionante se vuelve su trabajo”.

Pero quedan muchas otras preguntas por solucionar. ¿Qué está pasando con Vanessa y Maggie? ¿Dónde queda Sheryl en toda la trama? ¿Volverá Kristen a matar? Tras haber estado planeando asesinar a Leland y confesar, el villano sigue siendo una amenaza, sobre esto, Robert King comenta:

“¿Hay algunas personas en el mundo que la única forma de detenerlos es con el precio final, que es detener sus vidas. Kristen realmente no puede hacerlo ahora, y tampoco tiene el mismo mal dentro de ella que tenía en la segunda temporada".

¿Esconde algo el Dr. Boggs? Al final de la temporada, el psiquiatra le dijo a Kristen que se tomaría un descanso de dos meses.Pero también dijo que su esposa le recomendó descansar, y le dijo a Kristen que estaba llamándola cuando ella pensó que estaba trabajando a sus espaldas con Leland. ¿Era paranoia o estaba pasando algo más? Robert King admite que:

“Boggs siempre ha sido un personaje ligeramente sospechoso. Queremos dejar un poco de misterio sobre si existe una esposa, ¿qué está pasando con él? Porque creo que hay cierta sospecha, pero no sabíamos si era la paranoia de Kristen. Y cuanto más le escuchamos, no estamos seguros de si eso fue paranoia porque no puedes estar paranoico por algo que resulta ser cierto”.

¿Qué trama Leland? El villano aparentemente ha conseguido reunir a todos los jefes actuales de las "casas demoníacas" representadas en el mapa de sigilos. Según King:

"Entrar en la iglesia es absolutamente central para su plan. Creo que vamos a usar eso cada vez más a medida que nuestro equipo encuentre formas de frustrar lo que creen que es un próximo ataque contra los poderes fácticos de la religión. Creo que hacia lo que nos dirigimos es algo como un Armageddon, de forma metafórica, no literalmente, como una especie de batalla final”.

¿Qué papel jugará Lexis? Cuando Leland se acerca a Lexis le da un papel con la palabra "narciso", la misma palabra que Edward usó para las tareas que obligó hacer a Sheryl. King comenta:

“Parece haber ciertos planes para la pobre Lexis. Y no está claro si Lexis es una participante voluntaria o involuntaria en esos planes. ¿Y la amenaza de Sheryl a Leland tiene que ver con Lexis y en qué camino quieren guiarla?

Claves y puzzles para fans

La primera temporada dejó muchas pistas a los fans, que fueron capturando una serie de fotogramas subliminales con piezas de un puzzle que forma un plano de una parte de Nueva York. Los títulos de los episodios tenían códigos y un montón de pistas que los fans han ido desencriptando en Reddit. La nueva temporada dejó juegos como esconder un mapa de sigilos en Nueva York, que los fans buscaron como una Gymkana.

When the new @evil map dropped I (loosely!) translated the Latin text, just for fun. But since people are still interested in the mystery (and I haven't seen any other translations anywhere) I figured I'd share what I have!It's probably not that accurate but I tried. #EvilReturns pic.twitter.com/WbHbCTdcwh — Ingrid ✨😊 chaotic multifandom (@imaginarylandss) November 10, 2021

En la cuenta de twitter oficial de 'Evil' indicaron que sería bueno tener a mano esa guía de sigilos para la temporada 3 y además el fan que la encontró se ha dedicado a traducir del latín todos los títulos. Además, la cuenta compartió un vídeo con unos códigos numéricos que los fans siguen tratando de encajar en el juego de pistas que los King han ido introduciendo desde el primer momento.