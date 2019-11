'Friends' regresa: HBO Max prepara un reencuentro especial con los seis protagonistas de la serie

Solo era cuestión de tiempo. Tras años de rumores, se confirma el regreso de 'Friends'. La noticia llega solo un mes después de que Jennifer Aniston se estrenase en Instagram con un selfie donde aparecía acompañada por las otras cinco estrellas de la serie, y más tarde reconociera a Stephen Colbert que tenían "algo" entre manos.

Un reencuentro especial con las estrellas de 'Friends'

Aún no se ha anunciado de forma oficial pero ya hay algunos detalles sobre lo que está en marcha para HBO Max. No será esa película soñada por los fans, de la que se han hecho incluso trailers, ni una nueva temporada que continúe la historia de 'Friends' sino un evento especial de no ficción, con los actores haciendo de sí mismos. Algo en la línea de que se ha hecho para 'Sensación de vivir' ('Beverly Hills 90210'), que, por cierto, Fox ha decidido no renovar.

Aún se está negociando cómo será este evento "unscripted" y no se ha previsto cuándo tendrá lugar el estreno o el inicio del rodaje. La idea es que sirva de gancho para la llegada de la serie completa a HBO Max, que tendrá la exclusividad de 'Friends' desde mayo de 2020, así que esa podría ser la fecha del reencuentro de los amigos. Recordemos que Netflix pagó 100 millones de dólares para conservar la serie en su catálogo durante este año; la popularidad de 'Friends' es incuestionable y no sorprende que Warner y HBO quieran aprovecharlo.

Recientemente, con motivo del 25º aniversario de la popular sitcom, los creadores Marta Kauffman y David Crane volvieron a rechazar la posibilidad de un reboot o una secuela que recuperase a los personajes: "El show iba de esa etapa en la vida donde los amigos son tu familia". "Hicimos el show que queríamos. Lo hicimos bien, y le pusimos un lazo", declaró Crane.

Pese a sus declaraciones, ambos están implicados en el nuevo proyecto si bien no caerían en una contradicción si la idea no consiste en recuperar a Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer dieron vida a los divertidos personajes de 'Friends' durante diez temporadas, desde 1994 a 2004. 15 años más tarde, y cobrando aún 20 millones al año por su trabajo en este clásico de la televisión moderna, han decidido volver a juntarse. ¿Conseguirán recuperar la magia de sus mejores momentos?