'Friends: The Reunion' es censurado en China: qué ha sido eliminado del reencuentro especial de la serie y por qué

'Friends: The Reunion' ha sido el gran evento televisivo de los últimos días. El esperado reencuentro de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer ha dado mucho de lo que hablar, pero ojalá no lo hubiera hecho porque el episodio haya sido censurado en China.

En concreto, 'Friends: The Reunion' ha perdido unos seis minutos de metraje en su lanzamiento oficial en China a través de iQiyi, Alibaba’s Youku y Tencent Video por dos motivos principales. Por un lado, todas las apariciones de famosos que habían críticos previamente con el país han desaparecido, como también lo ha hecho todas las referencias LGBTQ.

Recortes por doquier

Esto ha llevado a que BTS, muy criticados por no mencionar la aportación de los soldados chinos en la Guerra de Corea durante un discurso de agradecimiento el año pasado, Lady Gaga, persona non grata en China desde que conoció al Dalai Lama en 2016, y Justin Bieber, a quien se prohibió formalmente tocar en Beijing en 2017, desaparezcan por completo de 'Friends: The Reunion'.

Especialmente llamativa es la ausencia de Gaga, quien protagonizaba junto a Lisa Kudrow un segmento de casi tres minutos en la que cantaba el mítico tema 'Smelly Cat'. En China apenas pudo verse a Kudrow durante 45 segundos cantando un verso de la canción.

Las tres plataformas también eliminaron el segmento con Ricardo, el fan alemán de la serie -suya era la frase "yo era un hombre gay que quería tener el pelo como Jennifer Aniston; puedes imaginarte lo solo que me sentía a veces"-, mientras que Youku descartó el momento en el que una mujer saca en cámara a su novia diciendo "como todo Chandler, yo encontré a mi Monica". La censura de Youku llegó hasta el punto de cortar el momento en el que Joey abre su albornoz y vemos una foto de Ross pegada a su calzoncillo.

Recordemos que las plataformas chinas con responsables de ejercer la censura por sí mismas, por lo que a menudo prefieren cortar cualquier cosa que pueda ser considerada ofensiva para evitar repercusiones por haber mostrado contenido que acabé siendo molesto para las autoridades...

