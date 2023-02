¡Gays sí pero nada de lesbianas! El episodio 7 de 'The Last of Us' es censurado en varios países donde pudieron ver íntegro el romance de Bill y Frank

Nadie duda que 'The Last of Us' es la serie del momento, pero eso tampoco la ha librado de recibir multitud de quejas de cierto sector del público. Uno ya está predispuesto a oír cualquier cosa por ese lado, pero la gran sorpresa que se han llevado muchos de sus seguidores ha sido descubrir que el séptimo episodio de la serie ha sido censurado en varios países.

La escena que ha sido recortada ha sido el momento en el que Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid) se besan, creando así un efecto extraño en dicha secuencia. Al parecer, el recorte ha sido realizado por OSN+, el servicio de streaming que lleva a HBO en Oriente Medio y África del Norte, por lo que todo apunta a que su decisión ha afectado a los habitantes de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Argelia, Baréin, Chad, Yibuti, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Somalia, Sudán, Túnez o Yemen.

The Last of Us' 'Left Behind' episode is censored on OSN+ (MENA region), with one (pretty key) kiss scene cut out of it; and it absolutely makes no sense given 'Long, Long Time' ft Bill and Frank had no cuts.#TheLastOfUs pic.twitter.com/jPCcT20txE