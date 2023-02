"Hay muchas otras cosas de las que preocuparse". Storm Reid sigue la estela de Bella Ramsey contestando a los trolls homófobos de 'The Last of Us'

En este artículo hay spoilers de 'Left Behind', el séptimo episodio de 'The Last of Us'. Sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

Una semana más, la fantástica 'The Last of Us' de HBO ha vuelto para hacernos el corazón añicos con su séptimo episodio, titulado 'Left Behind'. El título no es, ni mucho menos, casual, siendo el mismo que el del notable DLC publicado en 2014 en el que se nos contaba un pequeño pero determinante pasaje del pasado de Ellie mientras, en paralelo, buscamos suministros para salvar la vida a Joel.

El homólogo televisivo de este contenido descargable, escrito por su propio creador Neil Druckmann, captura toda la esencia del material original, limitando las variaciones a pequeños detalles que no afectan a la historia y recuperando la encantadora historia de amor iniciática entre Ellie y Riley —incluyendo su trágico y determinante final—.

Left behind the trolls

Por supuesto, tal y como ocurrió con el controvertido —y maravilloso— tercer capítulo, los comentarios negativos centrados en la relación homosexual entre la pareja protagonista no se han hecho esperar; algo a lo que Storm Reid ha hecho alusión durante una entrevista con Variety centrada en 'Left Behind'.

Tras ser preguntada sobre los trolls y los exabruptos homófobos que poblaron las redes hace unas semanas y que vuelven a ganar presencia, la actriz que da vida a Riley ha comentado lo siguiente:

"Creo que Bella [Ramsey] lo planteó perfectamente hace un par de semanas: 'Si no te gusta, no lo veas'. Hay muchas otras cosas de las que preocuparse en el mundo. Creo que estar preocupado por quién quiere la gente es absurdo. Simplemente, nunca lo entenderé. No lo entiendo. Creo que, independientemente de lo que vaya a decir la gente a la que no le guste, habrá mucha mas gente que lo apreciará. Mucha más gente que se sentirá representada, vista y escuchada. Eso es lo que importa. Es ahí donde radica el trabajo. Y ahí es cuando es apreciado y empiezas a priorizar mirar esos tuits en lugar de los otros que no son los mejores".

La culminación de toda la tensión construida y acumulada a lo largo del episodio queda concentrada en un beso de pocos segundos. Un momento tremendamente emotivo que muchos de los que ya vivimos la aventura con el mando en las manos esperábamos con avidez y que, como no podía ser menos —y, al menos, en mi caso—, ha cumplido con todas las expectativas.

Así ha hablado Bella Ramsey sobre el rodaje de la escena y cómo logró dar la mayor verosimilitud al instante:

"Creo que cuando te conviertes en un personaje, sientes lo que está sintiendo. La incomodidad y el corazón latiendo más rápido. De algún modo podía sentir eso mismo mientras rodábamos: mi corazón latía más rápido y mis palmas empezaron a su dar, porque estábamos muy inmersas en lo que estábamos haciendo. Se convierte en algo real entre 'acción' y 'corten'".