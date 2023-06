'Grease: Rise of the Pink Ladies' y 'Star Trek: Prodigy' son canceladas fulminantemente. Se quedan sin temporada 2 ni sitio en su plataforma

La crisis que está atravesando el sector del streaming sigue con un nuevo capítulo y es en esta ocasión Paramount+ la que sigue con su purga después de que el pasado mes de mayo declarase pérdidas multimillonarias. Ahora, la plataforma ha anunciado una ronda de cancelaciones que se ha llevado por delante a 'Grease: Rise of the Pink Ladies' y 'Star Trek: Prodigy', ambas en sus primeras temporadas.

No son las únicas canceladas, tampoco habrá nuevas temporadas del concurso 'The Game' y del reality 'Queen of the Universe'. Además, siguiendo la política de purga que ya llevan ejerciendo desde finales del año pasado, estas series dejarán de estar disponibles para los suscriptores del servicio.

Aquí en España, tanto la de Star Trek como la precuela de 'Grease' se ven vía SkyShowtime, que también ha estado estas semanas eliminando parte de su prácticamente recién estrenado catálogo. Sin embargo, de momento no sabemos qué planes tiene la plataforma española respecto a si mantendrá este contenido de una de sus principales socias.

Ni institutos ni galaxias

En el caso de 'Rise of the Pink Ladies' (editada en España como El auge de las damas rosas), sorprende la decisión por haber sido una de las puntas de lanza de la plataforma en su afán de reaprovechar IPs ya establecidas de los estudios Paramount junto con la nueva 'Atracción fatal', que está pendiente de saber su destino después de un debut discreto.

Además, llama especialmente la atención el caso de 'Star Trek: Prodigy', cuya segunda temporada estaba ya confirmada desde hace más de un año. Parece que desde la franquicia deberán buscar una nueva casa paras las aventuras animadas de este variopinto grupo de exploradores espaciales.

