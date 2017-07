'Iron Fist' tendrá segunda temporada con nuevo showrunner: uno de los guionistas de 'Elektra' (en serio)

'Iron Fist' es, de lejos, la serie del universo Marvel peor valorada de Netflix. Eso no impidió que fuera un gran éxito -algo también previsible al ser la última en emitirse antes de la esperadísima 'The Defenders'-, pero creo que pocos se habrían quejado si Danny Rand no hubiera tenido más aventuras en solitario. Durante la Comic-Con se ha confirmado que tendrá segunda temporada y además que va a tener un nuevo showrunner.

Recordemos que Scott Buck fue quien tuvo el control creativo de la primera temporada, alguien que hasta entonces era conocido por haber liderado las últimas temporadas de 'Dexter' y que ahora está al frente de 'The Inhumans'. Esto último ha sido decisivo para su salida de 'Iron Fist' -veremos si no acaba arrepintiéndose, que 'The Inhumans' huele a fracaso por, entre otros temas, no invertir lo suficiente-. Netflix no ha tardado mucho en encontrar a su sustituto que, eso sí, despierta muchas dudas: Raven Metzner

No voy a negarlo, la marcha de Buck me ha alegrado, y mucho, ya que la primera temporada era, siendo generosos, decepcionante. Empezaba fatal, seguía bastante mal y no remontaba tampoco demasiado en su tramo final. Los problemas llegan cuando echamos un ojo al currículo de Metzner. En el mismo hay algo que sobresale por encima del resto: es uno de los guionistas de 'Elektra'. Además, ha trabajado en series como 'Sleepy Hollow', 'Heroes Reborn' o 'Falling Skies'.

Teniendo en cuenta esto, no sé si iremos de guatamela a guatepeor, pero confiemos en que Metzner sepa reconducir la situación en la serie protagonizada por Finn Jones. Eso sí, antes veremos a Iron Fist en 'The Defenders', de la cual también se lanzó un estupendo nuevo tráiler. Será el 18 de agosto cuando podamos verla, mientras que aún nada se sabe sobre la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Iron Fist'.

Vía | Variety