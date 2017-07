'Juego de Tronos' 7x02: HBO publica el contenido de la emotiva carta que Jorah escribía a Daenerys

'Bajo la tormenta', el segundo episodio de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', aún sigue siendo muy comentado pese a haberse emitido el pasado domingo. Ayer os hablábamos del significado oculto detrás de la escena del emotivo reencuentro de Arya y ahora toca pararnos en otro detalle que Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de la serie, no nos dejaron ver en condiciones dentro del propio capítulo.

El momento en cuestión tiene lugar cuando Jorah escribe una carta a su querida Daenerys poco después de recibir muy malas noticias y justo antes de que cierto personaje aparezca por sorpresa -más no se puede decir sin entrar con los temidos spoilers que sí habrá a partir e ahora-. HBO ha decidido desvelar el contenido de la misma, que os reproducimos a continuación.

Khaleesi,

vine a la Ciudadela con la última esperanza de que los maestres pudieran tratarme, tal y como me ordenaste. Incluso con todos sus conocimientos, estoy más allá de cualquier cura excepto la tumba. He tenido una vida mucho más larga de lo que merecía y solo desearía haber vivido para ver el mundo que estás construyendo, de pie a tu lado. Te he querido desde el momento en que te conocí.