'Juego de Tronos' 7x02: la guerra empieza por todo lo alto

‘Juego de Tronos’ regresó la semana pasada con ‘Rocadragón’, un episodio bastante calmado tras sus impresionantes primeros minutos. Eso sí, era una quietud necesaria para lo que estaba por llegar y en ‘Bajo la tormenta’ ha llegado la hora de empezar a pisar el acelerador para que estos siete episodios que tiene la séptima temporada den de sí lo suficiente.Y es que Dan Weiss y David Benioff aún tienen mucho que contarnos.

Siendo justos, ‘Bajo la tormenta’ se había centrado en que los personajes tengan información muy importante sobre lo que les espera, centrándose durante la mayor parte del episodio en que la tensión vaya creciendo, incluso entre aliados. Sin embargo, hay una secuencia en concreto que va a ser la que más comentarios genere, algo lógico si tenemos en cuenta todo lo que sucede entonces. Pasemos a hablar de eso y todo lo demás con spoilers:

Euron empieza a cumplir su promesa

Hasta ahora apenas habíamos visto la superficie de Euron, un sádico capaz de lo que sea por conseguir lo que se propone. Además, le había hecho una promesa a Cersei en ‘Rocadragón’, mientras que Pilou Asbæk, el actor que lo interpreta, había dicho que iba a dejar poco menos que en nada todo lo hecho por Ramsay. En ‘Bajo la tormenta’ ha empezado a estar a la altura de lo prometido con ese sádico ataque al barco en el que iban tanto Ellaria como sus sobrinos

Ya no es tanto la cara de loco que pone, encima todo ensangrentado, como el hecho de que apenas diez minutos han sido necesarios para demostrar que sí, su armada es temible y él es implacable. Ahora la gran duda está en saber cuál será exactamente el destino tanto de Yara como de Ellaria, ¿descubrirá Cersei que Euron se parece mucho más de lo que pensaba a ella misma? A fin de cuentas, veo dolorosas torturas de por medio, aplazando al máximo la muerte inevitable salvo que alguien acuda milagrosamente al rescate.

Ese es el papel que podría jugar Theon tras su deshonrosa huida cuando su hermana más le necesitaba. Apenas han hecho falta unos segundos para que pierda toda la confianza que tanto le costó recuperar y seguro que no he sido el único que ha pensado que estaba convirtiéndose otra vez en Reek cuando ha tenido claro que era imposible derrotar a su tío.

Toda la fuerza de lo que sucede en esos diez minutos ha tenido un gran pero: el montaje no ha estado a la altura. Tengo claro que una secuencia de ese calibre cuesta muchísimo dinero, pero me ha dado la sensación de que se abusaban de los planos cortos, seguramente para ahorrar dinero, y ha habido momentos en que el montaje y la puesta en escena de Mark Mylod -que también dirigirá el capítulo de la semana que viene- han estado a un nivel similar al de ciertas películas de acción poco estimulantes. No un desastre, pero sí mejorable.

La estrategia de Daenerys

Estaba deseando ver cómo lidiaba Daenerys con todos sus nuevos aliados, ya que hacer frente común contra Cersei está muy bien, pero era evidente que cada uno iba a tener una visión diferente de cómo hacerlo. Hay quien quería atacar directamente, mientras que Tyrion, la mano de la reina, proponía un ataque diferente. Al final se ha impuesto su deseo de no ser la reina de las cenizas, pero ya lo visto con Euron ha dejado claro que el presagio de Olenna no iba para desencaminado…

Además, la llegada de Melisandre tras su vibrante charla con Varys lo ha complicado todo más al dejar claro que era necesaria una difícil alianza con Jon Snow, ya que cada uno de ellos tiene unas ambiciones diferentes y el pasado hace que ambos se vean obligados a tener ciertas dudas sobre lo que podría salir de ahí. No nos olvidemos tampoco de que ambos están emparentados, ¿será esa la forma de resolver las tensiones que sin duda habrá cuando se vean cara a cara?

La decisión de Jon

El ejército de los caminantes blancos es la gran obsesión de Jon y todo lo que tiene en mente pasa por la necesidad de dar con una forma de acabar con ellos. Daenerys parece una gran opción, pero la posibilidad de que sea una trampa es demasiado grande. Eso sirve para seguir alimentando esa por ahora latente disputa con Sansa, pero el cuervo que le hace llegar Sam hace que lo que podría sacar de esa alianza sea demasiado bueno como para no exponerse a los peligros que conlleva.

Me gustaría volver a incidir en lo del parentesco con Daenerys, ya que todos los aliados de Jon le piden que se quede en el norte y también llega a oírse que no se puede confiar en un Targaryen, ¿cómo reaccionarán si descubren que corre sangre de esa casa por sus venas? Por lo pronto, ha dejado a Sansa al mando -a Meñique solamente le ha faltado relamerse cuando se ha enterado, y hasta ha tenido que restregárselo luego a Jon…- y quizá cuando vuelva no sea tan bien recibido como espera…

Cersei se prepara para el combate

Estaba claro que Cersei no iba a quedarse sentada esperando a ser atacada por múltiples frentes, pero el primero que se hace realmente oír es Jaime durante su charla con Randyll Tarly. Por un lado es cierto que los Lannister están poco menos que desesperados por conseguir nuevos aliados, pero también que su charla -y el puesto que le ofrece deberían bastar para convencerle…

No obstante, esa ballesta gigante matadragones ha sido la verdadera estrella del lado de los Lannister. Por mi parte, no sé quiénes acabarán con vida de entre todos los personajes humanos, pero del mismo modo que estoy convencido de que varios van a morir, también tengo claro que al menos uno de los dragones de Daenerys va a perder la vida. Los pormenores ya son otra cosa -¿una aparente victoria, aunque sea temporal, de Cersei que queda en el olvido con la llegada de los caminantes blancos?-.

Sam toma la iniciativa

La senda del conocimiento no es un camino sencillo y Sam decide arriesgarlo todo para intentar curar a Jorah. Eso no puede acabar bien para su aprendizaje, ya que usar una técnica prohibida es garantía segura para ser expulsado, pero he de confesar que yo con lo que realmente he disfrutado ha sido con su peculiar forma de arrancar la parte infectada. Ha habido un momento en el que no he podido reírme y eso que me sienta fatal ver sufrir a Jorah de esa manera, pero es que había algo de cómico ahí que ha servido para aliviar lo que estábamos viendo.

El descubrimiento de Arya

Lo que parecía una etapa más en el camino de Arya ha acabado siendo muy revelador para ella. Por un lado es lógico que sea un viejo conocido quien se lo diga, pero espero que olvidarse temporalmente de su plan no acabe volviéndose en su contra. Es verdad que la suerte de los Stark ya no es la misma que la de las primeras temporadas, pero ese encuentro con los lobos debería ponernos sobre alerta. Tanto Nymeria como Arya han cambiado mucho desde entonces, es verdad, pero esperemos que no sea un presagio, que a Robb no le pasó nada bueno cuando se separó de Viento Gris...

Gusano Gris y Missandei intiman

Seamos justos y reconozcamos que todos pensamos que era algo bastante gratuito cuando Missandei apareció desnuda por primera vez. Luego es verdad que su relación con Gusano Gris ha ido estrechándose, pero una limitación física bien conocida nos hacía pensar que nunca irían más allá de la tensión sexual no resuelta. Pues bien, no ha sido el caso y han podido conocerse por completo y disfrutar como nunca. La pega es que en Poniente la felicidad no dura y se pasa muy rápido de lo más alto a lo más bajo...