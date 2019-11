'Juego de Tronos': Emilia Clarke achaca sus escenas de desnudo a presiones para "no decepcionar a los fans"

Emilia Clarke defendió el sexo gráfico y la desnudez de 'Juego de Tronos' (Game of Thrones, 2010-2019) y pidió que los hombres y mujeres aparecieran igualmente desnudos en la pantalla durante sus ocho temporadas en la superproducción de fantasía de HBO. Ahora que la serie ha terminado, Clarke se ha abierto en una aparición en el podcast 'Armchair Expert' de Dax Shepard, asegurando que se sintió presionada para aparecer desnuda desde el principio, lo que llevó a otros proyectos asumiendo que estaría cómoda con ir desnuda.

Durante su intervención, Clarke se explayó sin ningún tipo de miedo, señalando sin pudor a los productores de la serie:

"Soy mucho más inteligente [ahora] con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer. En su momento tuve peleas en el estudio de grabación, en las que defendía 'no, la sábana se mantiene arriba' y me decían 'no querrás decepcionar a tus fans de 'Juego de Tronos'. Yo solo pensaba ¡que os jodan!"

Cuando empezó 'Juego de tronos', Emilia tan solo tenía 23 años y era considerada una actriz inexperta en el mundo del cine y achaca a sus miedos y dudas respecto a poder perder el papel la razón por la que aceptaba las órdenes sin poner pegas para desnudarse en el plató:

No es casualidad que Clarke apareciera sin ropa en casi todos los capítulos de 'Juego de Tronos' de la primera temporada, y varios de la segunda y tercera. Luego las escenas de alto contenido sexual fueron disminuyendo según avanzaba la serie.

"Me sentía como que flotaba en la primera temporada. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Nunca antes había estado en un plató como ese y de repente me encuentro en un plató completamente desnuda con toda esa gente y no sé qué se supone que debo hacer, qué se espera de mí, no sé lo que quieren y no sé lo que quiero. Si algo me hacía sentir mal, me iba al baño a llorar y después volvía para hacer la escena".