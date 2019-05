La serie de 'Snowpiercer' llegará en 2020 y ya ha empezado a romper la nieve con la renovación por una temporada 2

Interesante movimiento el que ha anunciado WarnerMedia, el brazo de entretenimiento doméstico (televisión/streaming) de Warner Bros. con una de sus próximas grandes adaptaciones: la serie de 'Snowpiercer', basada en la magnífica cinta coreana, ha sido renovada ya por una segunda temporada.

Además, la compañía ha desvelado una fecha de estreno, al menos tentativa: primavera de 2020. Pero lo que más me ha descuadrado no es el hecho de que la adaptación de 'Rompenieves' que lleva a cabo Scott Derrickson ya tenga segunda temporada en marcha, sino el cambio de cadena en EEUU: de TNT a TBS, siendo el primer drama de este canal.

Brett Weitz, gerente de ambas cadenas, declaró entusiasmado cómo este drama es perfecto para la nueva dirección del canal:

"Snowpiercer es la serie perfecta para lanzar la entrada de TBS en los dramas gracias a su narrativa intrincada, los asombrosos efectos visuales y una actuación de primera clase. Creemos en la longevidad de esta serie y que las audiencias estarán asombradas por el mundo fantástico que trae a la vida asuntos sociales, políticos y medioambientales relevantes."

A Turner no le interesa ya la especialización

Como sabéis, TNT y TBS son dos cadenas "mellizas" en la oferta de cable de Turner (que pasó a ser de Warner hace relativamente poco): el primero está dedicado (al menos en EEUU) al drama y TBS a la comedia. Por lo que, más allá de la noticia de la renovación, la noticia es que la línea temática en las cadenas de WarnerMedia se está diluyendo cara a la futura integración de todo este brazo de entretenimiento en un mismo servicio.

Kevin Reilly, presidente de Turner, justificó esta nueva dirección en el upfront:

"La cosa es que estamos en un universo bajo demanda creciente, no hay manera de encerrar espectadores, no importa cuán fuerte sea tu servicio (...) Hay mucha televisión ahí fuera. Pero también una mentalidad de maratonear y tirar que diluye el impacto de hasta el mejor contenido. Estamos buscando un antídoto para ello. Comenzaréis a ver un acercamiento más integrado en todo nuestro ecosistema. La suma de nuestra nueva conexión en streamin, el catálogo de nuestros canales, distintos perfiles de audiencia y un alcance masivo todo a la vez será una ecuación que pocos, si eso, serán capaces de resolver"

Reconozco que el movimiento me ha dejado algo torcido, porque si ya de por sí TNT no suele tirar de grandes presupuestos, en TBS menos. Así que no sé yo cómo encaja realmente la serie de 'Rompenieves' en el ecosistema de Warner.