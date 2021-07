'Un lugar para soñar' tendrá temporada 4 en Netflix: el rodaje de los nuevos episodios de la serie es inminente

Netflix ha estrenado la tercera temporada de 'Un lugar para soñar' este viernes 9 de julio y todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre su futuro. No obstante, ya podamos ir dando por segura la cuarta, ya que está previsto que el rodaje de los nuevos episodios arranque este mismo mes de julio.

Solo falta la confirmación oficial

Desde What's on Netflix desvelan que los actores volverán al set de grabación a finales de julio, estando previsto que el rodaje se extienda hasta el 30 de noviembre de 2021, siempre y cuando no surja alguna complicación motivada por el coronavirus. Que no os sorprenda que Netflix no haga oficial su renovación hasta entonces, pues eso fue justamente lo que hizo en el caso de la tercera tanda de episodios.

En su momento hubo que esperar hasta mediados de diciembre del año pasado para que la plataforma de streaming anunciase la continuidad de la serie por una tercera temporada. La pega a la noticia fue que para entonces el rodaje de esos episodios ya había llegado a su fin.

Queda la duda de si Netflix seguirá el mismo camino con la cuarta, pero la publicación Production Weekly es muy fiable a la hora de saber qué rodajes van a iniciarse en breve. En el caso de 'Un lugar para soñar', las grabaciones volverán a llevar al equipo a diferentes localizaciones de Canadá como Squamish, Snug Cove, New Westminster, Agassiz y Port Coquitlam.

Sue Tenney seguirá ejerciendo como showrunner en la cuarta temporada de 'Un lugar para soñar'. Obviamente, no tenemos todavía fecha de estreno, pero lo más probable es que haya que esperar hasta verano de 2022 para ver los nuevos episodios.