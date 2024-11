Malas noticias para los fans de 'Caballero Luna'. El director de la serie desvela que Marvel tiene "un plan" que no incluye la temporada 2... pero la película no está descartada

Hace ya dos años que llegó a su final la temporada 1 de 'Caballero Luna' ('Moon Knight'), la sorprendente serie de Disney+ protagonizada por Oscar Isaac. Entonces se dijo que el principal problema para que hubiese o no una temporada 2 era que había que convencer a su protagonista, un actor muy solicitado, pero el director de la serie, Mohamed Diab, ha aclarado que en realidad el principal obstáculo para que se hagan más episodios es Marvel Studios.

"Es su plan, tenga éxito o no"

Diab, que dirigió cuatro de los seis episodios de la primera entrega de 'Caballero Luna', fue entrevistado por Arabic Marvel y se pronunció sobre la temporada 2 tan esperada por los fans del Universo Marvel, dando a entender que seguramente nunca llegue a hacerse.

"Marvel lo había fijado así desde el primer día. Los proyectos de serie de Marvel son todos de seis episodios, salvo proyectos especiales como 'WandaVision' ['Bruja Escarlata y Visión']. El formato habitual es de seis episodios. 'Loki' es la única serie que dijeron que serían en dos partes desde el primer día. El modo de actuar de Marvel no es el habitual en el que, si el proyecto tiene éxito, lo renuevan por una segunda temporada. Es su plan, tenga éxito o no, tienen un plan."

Más recientemente, Mohamed Diab volvió a referirse al futuro de 'Caballero Luna' hablando con Deadline y dejó caer que, si bien los fans deberían olvidarse de una segunda temporada, existe la posibilidad de que Marvel haga una película. Sus palabras:

"Nunca se sabe, con Marvel nada está acabado. Podría haber una película o podría adentrarse en otro universo. En este momento no hay nada en conversaciones pero, definitivamente, me encantaría participar en cualquier otra cosa y podría suceder, con seguridad. Tengo una gran relación con ellos".

Como apunta el realizador, el final de la serie no quita que Caballero Luna pueda aparecer en otras producciones de Marvel. Ahí está el precedente de 'Ms. Marvel': la protagonista de la serie, interpretada por Iman Vellani, regresó en la película 'The Marvels'. A eso hay que sumarle que el propio Oscar Isaac comentó durante la campaña promocional de la serie que a él le gustaría un crossover dentro del UCM, en concreto, uno para formar los Hijos de la Medianoche junto a otros personajes como Punisher, Ghost Rider y Daredevil. Esto sería un bombazo, sin duda.

Sin embargo, Marvel todavía no ha comentado nada al respecto, por lo que no parece que Caballero Luna forme parte de los planes a corto plazo del estudio de Kevin Feige. Siempre es posible que haga un cameo o una aparición especial en otro proyecto, pero todo apunta a que habrá que esperar todavía años para que Oscar Isaac reaparezca entre los otros personajes de Marvel. Esperemos que el actor no se aburra de esperar y tengan que fichar a otro.

