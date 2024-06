La mayor conexión de 'The Acolyte' con 'La amenaza fantasma' viene con polémica. De qué se quejan ahora los fans de Star Wars

Parece que no puede pasar un solo episodio de 'The Acolyte', la presente serie de Star Wars sin que tengamos alguna polémica en marcha. Si la semana pasada sobrevoló el tema de la concepción mediante la Fuerza recordándonos el origen de Anakin Skywalker, ha sido una aparición de un rostro conocido en 'Día', el episodio 1x04, la que ha puesto a parte del fandom en pie de guerra.

Se trata del cameo de Ki-Adi-Mundi, que fue uno de los miembros del Alto consejo Jedi durante la época de las precuelas. Concretamente, su primera aparición sería en 'La amenaza fantasma', película que transcurre cien años después de los eventos de 'The Acolyte'.

Si ya uno puede alzar la ceja suspicaz preguntándose cuántos años puede vivir un cereano —algo que nunca se estableció en el canon actual pero sí en un CD-ROM que se considera del canon antiguo—, su presencia también ha extrañado por una notoria escena en la precuela.

Un milenio sin sith ni noth

Y es que, recordemos, cuando Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) y su padawan Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) acuden al Alto concilio para advertir de su enfrentamiento con cierto zabrak (Ray Park) y la sospecha de que podría ser sith, se encontraron con escepticismo, especialmente por parte de Mundi (Silas Carson): «Imposible, los sith llevan extintos un milenio.»

Esto ha llevado a acusaciones de que "nuevamente" la ficción regentada por Leslye Headland rompe el canon (recordemos, además, que a Lucas siempre se la trajo bastante al pairo el tema canon) de la franquicia ya que cómo va a ser que el mismo personaje asegure tan tajantemente eso de los siths si vivió la época de la serie o que se extrañe de lo de Anakin si pasa lo de las gemelas.

Si bien el argumento tiene cierta lógica, se construye bajo la suposición de que el villano de 'The Acolyte' resulte no solo ser sith sino que, además, esta información sea de dominio público. Cuestión que, de momento, no está nada clara. De hecho, durante las primeras escenas de este capítulo, cuando están analizando las habilidades de Mae, parece que ni se les pasa por la cabeza la posibilidad de que sea un sith.

Lo más que apuntan en esa reunión/informe es a una escisión (algo que descartan porque se habrían enterado). También es de destacar que deciden llevar el caso con cierta discreción (se puede ver a Mundi intentando captar la conversación entre Sol y Vernestra) y, de hecho, tampoco la concepción misteriosa de las gemelas es algo que parezca que se sepa. Habría pues que esperar a que termine la serie para ver cómo queda realmente todo.

