La mejor serie de comedia de los últimos años acaba de ser cancelada de forma injusta. La BBC nos ha roto el corazón deshaciéndose de esta maravilla del humor

Hay tantas series que no todas reciben la difusión que se merece, y siempre me ha dado la sensación de que eso es lo que ha sucedido siempre con 'The Goes Wrong Show' fuera de Reino Unido. Por desgracia, ahora esta genial comedia televisiva es noticia porque la BBC ha decidido cancelarla tras el estreno de apenas dos temporadas -para un total de 12 episodios-.

Triste pero no sorprendente

Tampoco puede decirse que la decisión de la BBC haya sido una gran sorpresa, pues su temporada 2 terminó de emitirse el 1 de noviembre de 2021 y no habíamos vuelto a tener noticias sobre ella. Eso sí, ya podían haber cuidado un poco más las formas, ya que su cancelación se ha anunciado de forma poco ceremoniosa en un amplio documento sobre el futuro de la Corporación Británica de Radiodifusión...

'The Goes Wrong Show' fue la primera serie de Mischief Theatre -antes sí habían hecho varios especiales televisivos-, una compañía británica especializada en la comedia a la que también debemos la exitosa obra de teatro 'La función que sale mal'. Aquí seguían un esquema similar, con cada episodio optando por un caos controlado en el que sus protagonistas tienen que hacer frente a los diferentes problemas que van apareciendo en entornos totalmente diferentes entre sí.

La parte positiva de su triste cancelación es que se trata de una serie en la que cada capítulo funciona de forma autónoma, por lo que no puede decirse que 'The Goes Wrong Show' se quede abierta. Eso no quita para que todos aquellos que nos partiésemos de risa con ella nos quede ahora un enorme vacío que solamente podrá llenar alguna de sus obras de teatro...

Por desgracia, 'The Goes Wrong Show' no está actualmente disponible en streaming en España, pero sí que lo ha estado en el pasado y esperemos que vuelva a estarlo en el futuro.

