'Merlí' vuelve: Movistar anuncia una secuela de la serie centrada en Pol

Lo comentábamos hace un par de meses y hoy ha saltado la confirmación de que va a regresar uno de los últimos fenómenos de la ficción española. Catalana, para ser más exactos. Y es que Movistar y TV3 (la cadena original) han anunciado un acuerdo para realizar un spin-off de 'Merlí', serie que concluyó a principios de este 2018.

Así, a finales de 2019, la plataforma de pago pondrá disponible bajo demanda tanto en España como en América Latina 'Merlí: Sapere Aude', título que llevará esta nueva serie. Héctor Lozano, responsable de la ficción original, será el encargado de contar la continuación de la historia de uno de los grandes "peripatètics": Pol Rubio.

El personaje interpretado por Carlos Cuevas será el eje central de esta especie de serie secuela, con la historia de este estudiando la carrera de Filosofía y el cómo irá madurando como filósofo y persona. Movistar aclara en su nota que esta nueva serie estará rodada en catalán, lo cual personalmente me parece todo un acierto ya que respeta así ya no "el origen" sino la esencia de la serie.

Según el "flashforward" del final de 'Merlí', ya sabemos que acabará siendo profesor de dicha materia y mantendrá una relación con Bruno, por lo que toca trabajar mucho el guion para que no acabe siendo demasiado predecible. Es un reto que siempre hay en spin-offs de este tipo y me imagino que lo solventarán bien.

Ya dije en su momento que el spin-off natural de 'Merlí' sería uno centrado en Pol. Lo que me ha extrañado (tampoco demasiado) es que no se hayan atrevido a cambiar el nombre de la serie a algo sin "Merlí" de por medio. Me imagino que quieren dejar claro que ambas series están relacionadas, pero creo que su público no es precisamente tan tonto como para que necesiten esa "pista". Pero ahí es otro debate.