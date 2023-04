Netflix cancela uno de sus mayores éxitos de 2021 tras las duras críticas realizadas por su protagonista: "Nunca voy a trabajar para Netflix de nuevo después de decir esto, pero no puedo mentir"

Netflix ha decidido poner punto y final a la serie 'Sexo/Vida', uno de los mayores éxitos sorpresa de la plataforma en 2021, pero a su reciente segunda temporada le fue bastante peor en audiencias y además Sarah Shahi, la gran protagonista de la función, no dudó en dejar bien claro su descontento hace apenas unos días en el podcast Not Skinny but not Fat:

Definitivamente no tuve el apoyo que tuve en la primera temporada por parte de la gente involucrada en la serie. Se convirtió en algo muy diferente para mí, y no tengo miedo de decirlo. Luché con el material. Sentí que lo que tenía la primera temporada... nunca voy a trabajar para Netflix de nuevo después de decir todo esto, pero no puedo mentir. Y definitivamente fue un reto.

En la segunda temporada, sentí que había más momentos que parecían muy artificiosos. Ese tipo de cosas siempre me resultan muy difíciles de leer... Pero yo no tenía que hacerlas. Los chicos lo hicieron. Hubo otras cosas que sentí que no podía entender, y fue un reto. Pero eso forma parte de lo que hago. No siempre voy a llevarme bien o estar de acuerdo con un cineasta. No siempre me va a gustar lo que tengo que hacer o decir. Pero ése es mi trabajo, hacerlo creíble.

Que la decisión de la cancelación de 'Sexo/Vida' llegue apenas unos días después de esas declaraciones de Shahi no parece una casualidad. Es verdad que desde la plataforma han dado a entender que que la segunda temporada lleva a la serie a un final natural, pero tampoco hay que olvidar que no sería la primera vez que la plataforma alarga sus series mucho más de la cuenta.

Creada por Stacy Rukeyser a partir de una novela de BB Easto, 'Sexo/Vida' contaba cómo cambia la vida de una mujer casada con dos hijos cuando reaparece su ex de hace muchos años. Eso despierta una chispa en su interior que hace que recupere su lado más rebelde y se entregue a sus deseos más primarios.

Lo cierto es que Shahi ya se había comprometido hace unas semanas para participar en un piloto para la cadena ABC, pero ya entonces se dejó claro que podría seguir en 'Sexo/Vida' en caso de ser renovada por una tercera temporada. Finalmente no ha sido así.

