Netflix responde a la polémica sobre la ficción en 'The Crown': "No tenemos planes ni vemos la necesidad de añadir un aviso"

Hace unos días saltaba la polémica tras la petición del gobierno británico de añadir un aviso antes de cada episodio que aclarase que 'The Crown' es una obra de ficción. Poco después, la actriz Helena Bonham Carter se mostró favorable a ello, señalando que la serie tenía la "responsabilidad moral" de hacerlo, pero en Netflix tienen una opinión distinta y han descartado añadir tal aviso.

Un portavoz de la plataforma ha aclarado a Hollywood Reporter que la compañía no va a ceder a esta petición porque no ven la necesidad de algo así. Este fue el breve pero contundente mensaje que compartió con dicho medio:

Siempre hemos presentado 'The Crown' como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción basada ampliamente en eventos históricos. Por ello, no tenemos planes ni vemos la necesidad de añadir un aviso.

Más claro no puede ser, y la verdad es que una respuesta completamente lógica. Desde el inicio de la serie allá por 2016, ha quedado bien claro que 'The Crown' no era un documental, pero no ha sido hasta ahora cuando la polémica ha surgido, y probablemente no sea casualidad que haya coincidido con la temporada en la que la serie de Netflix ha abordado el matrimonio entre el príncipe Charles y Lady Di.

Esperemos que esto ponga punto y final a la polémica, porque lo único que queda es que la propia familia real británica insista en esa petición y no es algo que vea muy probable. Personalmente, creo que Netflix tiene razón, ¿y vosotros?