'Nightflyers' presenta su tráiler final: la nueva serie del creador de 'Juego de Tronos' es un thriller de terror en el espacio

La Comic-Con de San Diego sigue dejándonos novedades de proyectos y adelantos de series y películas que están por llegar. Aquí tenemos el inquietante tráiler completo de la serie 'Nightflyers', basada en la novela homónima de George R.R. Martin. Hace unos meses ya vimos un primer vídeo con escenas de la serie, el rodaje y declaraciones de los responsables.

Esta vez, el creador de 'Juego de Tronos' nos lleva al espacio para narrar una de esas historias de terror sobre una tripulación en peligro; de un gran hallazgo para el ser humano pasamos a una sangrienta lucha por la supervivencia. Eso es lo que propone 'Nightflyers' y aunque no suena a nada nuevo (recuerda a 'Horizonte final') creo que el adelanto resulta prometedor, al menos para los fans de la ciencia-ficción y el horror.

Martin tiene contrato de exclusividad con HBO y no ha podido participar en la adaptación de 'Nightflyers' aunque figura como productor ejecutivo. ¿Querían meter su nombre en los créditos a toda costa o realmente ha aportado algo? Probablemente lo primero aunque el escritor les va a ayudar con la promoción, ya ha dicho que la serie es "Psicosis en el espacio". A mí no me recuerda al clásico de Hitchcock pero desde luego tiene gancho...

El reparto está encabezado por Eoin Macken, Gretchen Mol, Jodie Turner-Smith, David Ajala y Sam Strike, entre otros. Jeff Buhler es el showrunner de 'Nightflyers', que consta de 10 episodios y se estrena el próximo otoño en Syfy; más tarde podrá verse en Netflix (de momento no hay fecha concreta). Más abajo puedes ver el póster y leer la sinopsis oficial:

¿En quién confiar cuando la humanidad corre peligro? Surgido de la mente de George R. R. Martin, 'Nightflyers' es un thriller psicológico ambientado en el espacio, que narra las vicisitudes de una expedición ante la inminente destrucción que amenaza la Tierra.

En el año 2093, un equipo de exploradores a bordo de la nave más sofisticada de la galaxia, la Nightflyer, trata de interceptar una misteriosa embarcación espacial alienígena que podría tener la clave para la supervivencia del planeta. Sin embargo, a medida que se acerca a su destino, la tripulación descubre que unas fuerzas misteriosas e incluso sus propias mentes están jugando en su contra...