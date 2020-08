'Penny Dreadful: City of Angels' cancelada: la serie no tendrá temporada 2

Showtime acaba de anunciar la cancelación de 'Penny Dreadful: City of Angels', por lo que la serie únicamente tendrá una temporada. Casi podría parecer que los canales y plataformas detrás de series se han puesto de acuerdo y dejado para última hora del viernes las malas noticias, pues hace bien poco nos enterábamos también de que Netflix había decidido prescindir de 'The Society' y 'Esta mierda me supera'.

De esta forma, el episodio emitido el pasado 28 de junio se convierte de forma retroactiva en el final de 'Penny Dreadful: City of Angels', un spin-off situado casi 50 años después de los hechos narrados en 'Penny Dreadful'. Para muchos le venía grande ese nombre, pero dudo que ni siquiera ellos estén contentos con la noticia de su cancelación.

Showtime ha realizado el siguiente comunicado tras hacer oficial su cancelación: "Showtime ha decidido no seguir adelante con otra temporada de 'Penny Dreadful: City of Angels'. Nos gustaría agradecer a los productores ejecutivos John Logan y Michael Aguilar y a todo el reparto y equipo por su espectacular trabajo en este proyecto.

Protagonizada por Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Kerry Bishé, Adriana Barraza, Jessica Garza, Michael Gladis, Johnathan Nieves, Rory Kinnear y Nathan Lane, 'Penny Dreadful: City of Angels' también fue creada por John Logan, responsable de la serie madre, pero el cruce de géneros que proponía no logró conquistar al público, al menos no al nivel que esperaba Showtime.

