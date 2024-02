La primera serie de 'Star Wars' en 2024 resucita a un personaje que todos daban por muerto. Los fans de la saga están confundidos, pero Disney promete que respeta el canon

El universo Star Wars no deja de crecer. Buena prueba de ello es que no tardaremos ya mucho en ver la esperada película protagonizada por Daisy Ridley y hay también otra en marcha que continuará la historia de 'The Mandalorian'. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es que 'La Remesa Mala' va a resucitar a un personaje que todos daban por muerto en su inminente temporada 3.

En concreto, el personaje que reaparece en la temporada 3 de 'La Remesa Mala' es Asajj Ventress, aprendiz del Conde Dooku que tuvo una presencia destacada durante las guerras clon. Tras ser dada por muerte, Ventress se reconvirtió en una cazadora de recompensas y su historia se dio por cerrada en la novela 'Star Wars: Discípulo oscuro', publicada en 2015 y considerada oficialmente como canon de la franquicia.

Allí Ventress acababa sucumbiendo a sus heridas tras sacrificarse con el objetivo de salvar al maestro jedi Quinlan Vos. Pese a la cantidad de acciones cuestionables que había hecho durante la guerras clon, el cuerpo de Ventress fue llevado a Dathomir, su lugar de origen, donde recibió un entierro respetuoso.

La promesa desde Disney

Sin embargo, en el tráiler de la temporada 3 de 'La Remesa Mala' podemos volver a ver a Ventress, lo cual a priori entra en total contradicción con lo que sabían los fans hasta ahora. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Desde Disney no han querido dar muchos detalles, pero Brad Rau, director supervisor de la serie, ha prometido lo siguiente:

No queremos estropear nada, pero queremos que los fans sepan que cualquier nueva historia con Ventress se alineará con los acontecimientos de 'Star Wars: Discípulo oscuro'.

Siempre queda la posibilidad de que sea un flashback, algún tipo de visión o alguna solución por el estilo, pero lo que sí está claro es que los fans de la saga están un tanto confusos ante este movimiento. Por suerte, no tendrán que esperar mucho más para resolver todas las dudas que puedan tener, ya que la temporada 3 y final de 'La Remesa Mala' se estrena este próximo 27 de febrero en Disney+, con el último episodio lanzándose el 1 de mayo.

