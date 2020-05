'Lo que hacemos en las sombras' renovada: los tronchantes vampiros de Jemaine Clement y Taika Waititi volverán en una temporada 3

Puede que suene a cliché, pero en momentos como los que llevamos viviendo durante los últimos meses, poco ayuda más que una buena ristra de carcajadas frente a la pequeña pantalla; y los chupasangres de 'Lo que hacemos en las sombras' nos han ofrecido con su segunda etapa en FX una de las mejores dosis de humor que nos hemos echado a la boca en una larga temporada.

Pues bien, los que hayan disfrutado con las últimas andanzas de Nandor, Laszlo, Nadja y compañía están de enhorabuena, porque la cadena norteamericana, propiedad de Disney, ha decidido renovar su tronchante comedia vampírica por una tercera temporada.

El anuncio llega precedido de unos datos de audiencia más que notables, que han superado a su debut en la primavera de 2019. Concretamente, 'What We Do in the Shadows' ha llegado en su segundo año en antena a 462.000 espectadores en las primeras emisiones de los episodios; una cifra que supone un 15% de la audiencia total de la serie.

Si a esta cifra sumamos los visionados en diferentes plataformas, el total se aproxima a los 3.2 millones de espectadores; un número que supera en un 25% a lo alcanzado por la primera temporada de la serie de Jemaine Clement.

Según Nick Grad, presidente de programación original de FX, "Semana tras semana, los productores, guionistas, y nuestro increíble reparto continúan haciendo una de las mejores y más divertidas series de la televisión". Este equipo tendrá la oportunidad de continuar con el buen trabajo durante un año más; y nosotros, encantados.

Vía | The Hollywood Reporter