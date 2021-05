"¿Qué puedo decir? ¿Que desearía que Lisa Kudrow fuese negra?" Un productor de 'Friends' defiende el reparto aunque reconoce que hoy sería más diverso

Si creíais que el especial 'Friends: The Reunion' y su aura de buen rollo y nostalgia iban a acabar con la ola de revisionismo y críticas sobre la falta de diversidad en el reparto de la mítica sitcom, estabais muy equivocados. El hecho de que los seis colegas protagonistas fuesen de raza blanca —entre otras cosas— continúa levantando ampollas, y en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, los creadores y el productor ejecutivo han vuelto a manifestarse al respecto.

Marta Kauffman, David Crane y Kevin Bright —creadores y productor ejecutivo respectivamente— han hablado abiertamente sobre el tema, exponiendo diferentes puntos de vista sobre el presunto problema que atañe a una serie que arrancó hace más de 25 años. Bright abrió la lata afirmando simple y llanamente que no habría hecho nada diferente en términos de casting de haberse visto de nuevo en la misma situación.

"No me arrepiento más que a toro pasado. Hubiese sido demencial no haber contratado a esos seis actores. ¿Qué puedo decir? ¿Que desearía que Lisa hubiese sido negra? Adoré al reparto. Adoré la serie y adoré la experiencia. Sé que marta piensa diferente al respecto. Creo que nos afecta a todos".