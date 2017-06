¡'Sense8' tendrá final! Netflix producirá un capítulo especial de dos horas para cerrar la serie

Al final han cedido. Después de asegurar que no iban a continuar 'Sense8' a pesar de las peticiones y las protestas de su legión de fans, Netflix producirá un capítulo especial de dos horas que cerrará la popular serie de ciencia-ficción creada por las hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski. Lo veremos en 2018.

La noticia llega, curiosamente, tras la celebración del Día Internacional del Orgullo, una fecha especial para la serie que reivindica la libertad de identidad sexual. Fue a principios de este mes cuando Netflix anunció que cancelaba 'Sense8' al terminar la segunda temporada, dejando la historia sin cerrar. La razón es que no tenía suficientes visionados pero parece que han comprendido la importancia de satisfacer a sus suscriptores. No hay duda de que lo van a agradecer, va a ser un éxito.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0