La serie 'Sé lo que hicisteis el último verano' producida por James Wan es cancelada por Amazon tras una sola temporada

Según informa Deadline, Amazon Prime Video ha optado por no dar luz verde a una segunda temporada de la serie 'Sé lo que hicisteis el último verano', una versión moderna de la novela de 1973 de Lois Duncan y la adaptación cinematográfica de 1997. Producida por Amazon Studios y Sony Pictures TV, debutó el 15 de octubre con críticas tibias, con lanzamiento de episodios semanales hasta el final de temporada el 12 de noviembre.

Más drama adolescente que slasher

Escrita por Sara Goodman, la serie tiene la misma premisa que el libro y la película: una ciudad llena de secretos y un grupo de adolescentes acosados por un misterioso asesino un año después de un fatal accidente, en su noche de graduación. La primera temporada tuvo una conclusión satisfactoria que resolvía el misterio de ese arco, pero en general los aficionados al slasher la encontraron demasiado centrada en el culebrón adolescente y poco en los asesinatos, con lo que otras series como 'Cruel Summer' hicieron mejor los deberes de mezclar el thriller con el género de instituto.

La serie fue protagonizada por Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom y Bill Heck, Sonya Balmores y Spencer Sutherland. Goodman fue productora ejecutiva junto a Shay Hatten, Neal H. Moritz y Pavun Shetty de Original Film y James Wan, Rob Hackett y Michael Clear de Atomic Monster. Erik Feig, quien produjo el largometraje de 1997 con Moritz, también fue productor ejecutivo.

'Sé lo que hicisteis el verano pasado' fue parte del impulso de Amazon Studios en la programación young adult, con series como 'The Wilds', que sí que regresa para una segunda temporada, y la próxima adaptación de la serie de televisión 'The Summer I Turned Pretty' de las novelas de Jenny Han, autora detrás de 'A todos los chicos de los que me enamoré'. El slasher adolescente de los 90 está viviendo un revival con películas como 'La calle del terror' y 'Scream'.