'Superman y Lois' se libra de la cancelación: la última serie del Arrowverso tendrá temporada 4 pero sufrirá cambios y recortes drásticos

CW ha renovado a 'Superman y Lois' para una cuarta temporada tras meses de negociaciones en las que incluso se consideró su cancelación, además, será la última serie de DC del Arrowverse de CW, donde solo quedaban tres programas de Warner Bros. Television y Berlanti Productions, que estaban a la espera de decisiones de renovación, junto con 'All American: Homecoming' y la ecién cancelada 'Gotham Knights'.

Como informa Deadline, tanto 'Superman & Lois' y 'All American: Homecoming' sobrevivirán a la próxima temporada, pero para hacer posibles los acuerdos habrá grandes recortes presupuestarios que incluyen la reducción del número de los 12 miembros regulares del elenco de la serie, y aunque no se espera que los protagonistas se vean afectados, es probable que algunos de los miembros secundarios del reparto no vuelvan a aparecer.

Además, es probable que CW comparta algunos derechos de transmisión de 'Superman y Lois', que ahora está disponible en Max. Brad Schwartz, presidente de entretenimiento de The CW Network, ha comentado en un comunicado:

“Estamos encantados de traer Superman y Lois de regreso a The CW. Esta serie es una de nuestras más vistas en nuestras plataformas lineales y digitales con algunas de las bases de fans más apasionadas de toda la televisión. Estamos agradecidos con nuestros socios de Warner Bros. Television y Berlanti Productions por su continua colaboración, y estamos ansiosos por comenzar las nuevas temporadas".

'Superman y Lois' es más cara que otras series de su perfil debido a la gran cantidad de efectos especiales requeridos para recrear la vida del superhéroe. Además de recortar el elenco, la serie probablemente se apoyará más en el futuro en su premisa central como drama familiar mientras sigue honrando sus raíces de superhéroe. También afectará a la duración de la temporada, con 10 episodios frente a los 13 de las otras series heredadas de CW, que refleja su mayor costo.

