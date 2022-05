Sangría en The CW: 'Naomi', '4400' y 'Embrujadas' entre las siete series canceladas ayer en lo que la cadena busca nuevo dueño

Los días previos a los Upfronts, la semana grande de presentaciones de las networks estadounidenses, siempre son algo tensas. Algunas renovaciones... y muchas cancelaciones. Siete, en concreto, son las que anunció ayer The CW.

Estas son: las novatas '4400' y 'Naomi' y las veteranas 'Embrujadas' (tras cuatro temporadas), 'Dinastía' (cinco temporadas), 'Legacies' (cuatro temporadas), 'Roswell, New Mexico' e 'Into the Dark'. Estas últimas, de hecho, todavía no habían estrenado sus sendas temporadas 4 (y ahora finales), ya que llegaban el próximo 6 de junio.

Estas siete series se unen en la guillotina a 'Batwoman' y 'Legends of Tomorrow', cuyo destino conocíamos hace tan solo unos días. Un total de nueve series en lo que es una de las rondas de cancelaciones más agresivas de la cadena.

Y ojo porque todavía quedaría por saber el destino de 'Stargirl', que tiene pendiente la emisión de su temporada 3 y de la adaptación de 'Tom Swift', que llegará próximament.

En el lado bueno, la cadena anunció ayer la renovación de 'All American: Homecoming' por una temporada 2, aliviando un poco la situación. Esta se une a las siete series renovadas en marzo: 'The Flash' (temporada 9), 'Superman & Lois' (temporada 3), 'All American' (temporada 5), 'Kung Fu' (temporada 3), 'Walker' (temporada 3), 'Riverdale' (temporada 7) y 'Nancy Drew' (temporada 4).

Las cuentas no salen

Además, The CW ha anunciado oficialmente tres nuevas series: 'The Winchester', la precuela de 'Supernatural'; 'Independence', precuela de 'Walker' que nos lleva a principios del siglo XIX y 'Gotham Knights', que nos lleva por un sendero de venganza de la batfamilia después del asesinato de Bruce Wayne. Todas relacionadas con series y propiedades establecidas.

Si hacemos cuentas, éstas no salen. Esta ronda de cancelaciones unida a los pocos proyectos que tienen en desarrollo, significa una disminución sustancial de programación de ficción para The CW. Casi la mitad, de hecho (de 19 a 11).

Algo que viene provocado por el cambio de propietarios por el que la cadena está pasando después de que Warner Bros. y CBS Studios hiciesen pública la intención de venderla. De momento, su mejor postor parece ser Nexstar, la mayor red de estaciones televisivas de Estados Unidos.

Si bien el futuro es incierto, esta es la mayor transformación de The CW desde que Mark Pedowitz, su presidente, cogió las riendas y moldeó la cadena hacia una bastante enfocada en el género fantástico y superheroico pero sin dejar de lado lo juvenil.