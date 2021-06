'Sobrenatural' tendrá precuela: Jensen Ackles prepara una serie sobre los padres de los hermanos Winchester

'Sobrenatural' llegó a fin en noviembre del año pasado tras quince temporadas. Sin embargo, parece que todavía hay historias que contar sobre la familia Winchester, ya que The CW ha puesto en marcha una precuela titulada 'The Winchesters' que girará alrededor de John y Mary, los padres de Sam y Dean.

La historia de orígenes

El proyecto viene de la mano de Jensen Ackles a través de Chaos Machine Productions, la compañía que comparte con su esposa Danneel, a quien pudimos ver en un puñado de episodios de 'Sobrenatural' interpretando a Anael.

Por el momento se ha contratado a Robbie Thompson, escritor de 16 episodios de 'Sobrenatural', para que trabaje en el desarrollo de los guiones de la serie. No hay garantías de que The CW vaya a quedarse a ella, pero Ackles no solamente participaría como productor, ya que también retomaría el personaje de Dean para ejercer como narrador en 'The Winchesters'.

Recordemos que ya pudimos ver tanto a John como a Mary en 'Sobrenatural'. El primero tenía el rostro de Jeffrey Dean Morgan, actualmente ocupado como Negan en 'The Walking Dead', mientras que ella estaba interpretada por Samantha Smith. En 'The Winchesters' habrá un forzoso cambio de actores, pues la serie contará como se conocieron y también cómo estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo para salvar su amor y también al mundo.

Ackles, a quien próximamente podremos ver en la tercera temporada de 'The Boys', ha destacado que "después de acabar la temporada 15 de 'Sobrenatural', sabíamos que no se había terminado. Porque como decimos en la serie "Nada llega a acabarse, ¿o no". Cuando Dannell y yo formamos Chaos Machine Productions sabíamos que la primera historia que queríamos contar era la historia de John y Mary Winchester, la historia de los orígenes de 'Sobrenatural'. Siempre pensé que mi personaje, Dean, habría querido saber más sobre la relación de sus padres y cómo surgió".

Vía | Deadline