"Ha sido un viaje increíble": 'Batwoman' y 'Legends of tomorrow' son canceladas y dejan al Arrowverso con solo dos series

No hace tanto tiempo que lo único que podía competir en complejidad e interrelaciones con el Universo Cinematográfico Marvel era el Arrowverso, el mundillo nacido de las series superheroicas de The CW y que contaba con crossovers entre ‘Arrow’, ‘The Flash’, ‘Supergirl’, ‘Legends of tomorrow’, ‘Batwoman’, ‘Black lightning’ y ‘Superman & Lois’. Pero The CW no se encuentra en su mejor estado de forma, y después de terminar con ‘Arrow’, ‘Supergirl’ y ‘Black lightning’, ahora le ha llegado el turno a otras dos.

En enero de este año saltó la noticia de que Warner estaría interesada en vender The CW al mejor postor, que podría hacer con la cadena lo que quisiera. De momento, el canal solo ha renovado siete series, entre las que se encuentran ‘The Flash’ y ‘Superman & Lois’, pero tanto ‘Batwoman’ como ‘Legends of tomorrow’ han caído, dejando el Arrowverso en un Arrowversito.

Es particularmente chocante la cancelación de ‘Legends of tomorrow’, que dejó su séptima temporada en un cliffhanger imposible introduciendo a un nuevo superhéroe del universo DC. Keto Shimizu, productora ejecutiva de la serie (y que anteriormente hizo ‘Arrow’) se ha despedido de la serie en Twitter.

Por su parte, ‘Batwoman’ tuvo una trayectoria más irregular después de que Ruby Rose dejara la serie tras solo una temporada. Caroline Dries dio la mala noticia también en Twitter: “Estoy destrozada, pero repleta de gratitud. Qué honor hacer 51 episodios. Tanta gente inspiradora y brillante ha contribuido a esta serie. ¡Gracias, productores, reparto y equipo! ¡Gracias, fans! Os queremos”.

