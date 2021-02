Telecinco cancela 'Señoras del (H)AMPA': Mediaset no producirá la temporada 3 de la comedia protagonizada por Toni Acosta

Malas noticias para las fans de las madres de Carabanchel. Mediaset ha decidido que no producirá la temporada 3 de 'Señoras del (H)AMPA', según informa Yotele. Así, y si no cambian las tornas, la creación de Carlos del Hoyo y Abril Zamora se quedará en dos temporadas, una menos de lo planificado por sus autores.

El "drama" es mayor cuando sabemos que los guiones de esta tercera temporada ya estaban escritos y que conformaban el final de la serie. Un varapalo bastante importante que viene semanas antes de que Amazon Prime Video lance la segunda mitad de la temporada 2 en exclusiva. Unos episodios cuya emisión en Telecinco todavía no tiene fecha.

Protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García, la serie comenzaba con un grupo de madres (y una abuela) que cometen un asesinato de forma accidental con divertidas y algo macabras consecuencias mientras intentan guardar este secreto. La serie es francamente divertida y ha tenido una gran recepción entre la crítica.

Adiós a las de Carabanchel

El público, por su parte, ha ido descendiendo. Si bien su estreno congregó a bastante audiencia, esta fue decayendo semana a semana. Tampoco ayudó la estrategia de coestreno junto a Amazon. De la temporada 2, que solo se puede ver en exclusiva en la plataforma, no podemos intuir su funcionamiento... por lo que no podemos discernir bien la razón por la que Mediaset no parece dispuesta a continuar invirtiendo en ella.

En esta era del streaming, no hay nada definitivo. Por ello habría que esperar a ver si desde Prime Video (o alguna otra plataforma de streaming) deciden lanzarse con esta temporada 3. La serie lo merece.