La temporada 3 de 'The Mandalorian' deja la puerta abierta al regreso de Gina Carano: así se explica la ausencia de Cara Dune tras el fulminante despido de la actriz

El esperado regreso de 'The Mandalorian' al fin ha tenido lugar con 'El apóstata', primer episodio de la tercera temporada de la serie de Disney+. Uno de los grandes misterios era saber cómo iba a explicarse la ausencia de Cara Dune en esta nueva entrega, ya que Gina Carano fue despedida tras una serie de comentarios incendiarios en redes sociales. Pues bien, ya tenemos la respuesta a esa duda.

En el minuto 18 del episodio oímos como el Alto Magistrado Karga (Carl Weathers) reconoce a Din Djarin (Pedro Pascal) que necesita un marshal, posición que en la segunda temporada ocupaba Cara Dune, cuya ausencia se explica a través a una simple línea de diálogo:

Después de detener al Moff Gideon, la reclutaron las Fuerzas Especiales.

Y ya está, Jon Favreau no ha querido complicarse más y ha explicado así la desaparición del personaje interpretado por Carano. Todo apunta a que realmente la idea era que Cara Dune dejase 'The Mandalorian' pero para liderar su propia serie, ya que en su momento estaba en marcha una serie titulada 'Rangers of the New Republic' que se rumoreaba iba a contar con la actriz. Esto nunca llegó a confirmarse oficialmente, pero es difícil no dar por sentado que fuera el caso cuando la serie fue cancelada poco después del despido de Carano.

Una decisión bastante meditada

Pese a que la ausencia del personaje ha sido explicada de forma tan poco ceremoniosa, lo cierto es que los responsables de la serie meditaron bastante al respecto. Por ejemplo, Rick Famuyiwa, director de 'El apóstata', apunta que "había que abordarlo desde el punto de vista creativo, y Jon Favreau se tomó el tiempo necesario para pensarlo. Fue algo que se discutió, ya que sabíamos que iba a tener impacto en la serie, pero al mismo tiempo, lo que ha estado en el corazón de la serie son los dos personajes - Din Djarin y Grogu - por lo que en última instancia se sentía como algo al servicio de eso, y alrededor de los mandalorianos...". Por su parte, Dave Filoni comenta lo siguiente sobre el futuro del personaje:

Es una gran galaxia, y tenemos muchos personajes en ella; muchos personajes luchan por su tiempo en pantalla. Tendremos que ver a medida que se desarrolle la temporada cuáles son las aventuras, pero es un gran personaje, alguien que fue vital en los inicios de Din Djarin; veremos si ha evolucionado más allá de eso. Ahora la temporada 3 trata principalmente de los mandalorianos y de la saga mandaloriana, la historia de los mandalorianos. Hay diferentes personajes que ha conocido desde Bo-Katan que toman mucho más protagonismo, lo que tiene sentido hacia donde se dirige su arco, la historia de él y Grogu específicamente.

Parece claro que no habrá ni rastro de Cara Dune en esta temporada 3, pero también que se ha dejado la puerta abierta a un posible regreso en el futuro. Cuestión aparte es que en Disney vayan a aceptar tal posibilidad, pero en Lucasfilm ya dejaron claro que no iban a fichar a otra actriz para sustituir a Carano.

En Espinof: Gina Carano y otros 23 actores despedidos con polémica de películas y series de televisión