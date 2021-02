'The Mandalorian' pierde a Cara Dune: Lucasfilm no sustituirá a Gina Carano en la serie de Disney+

Una de las grandes dudas que quedaban tras el despido de Gina Carano de 'The Mandalorian' estaba en saber qué iba a ver de Cara Dune, el personaje que interpretó en las dos primeras temporadas de la serie de Disney+. El misterio ha llegado a su fin, porque desde Lucasfilm han afirmado que no tienen previsto fichar a otras actriz para sustituir a Carano como Cara Dune.

Descartado

Desde Lucasfilm no han querido tardar en pronunciarse tras un artículo de The Hollywood Reporter en el que valoraban los motivos por los que la opción de fichar a otra actriz como Cara Dune parecía probable, por lo que un portavoz de la compañía ha confirmado a Indiewire que no va a ser el caso.

De hecho, ese portavoz sin identificar también aclara que ni siquiera se contaba con Carano cuando se realizaron múltiples anuncios durante el Día del Inversor de Disney en el que se anunciaron más series situadas en el universo Star Wars. Un dato curioso, porque hace unos días se dijo que el plan inicial era que la actriz protagonizase uno de esos proyectos y que sus polémicas en redes sociales llevaron a descartarlo en el último momento.

Parece que el plan de acción pasa a ser hacer un poco como si el personaje nunca hubiera existido, pues recientemente también descubrimos que Hasbro ya no tenía permiso para relanzar la figura de Cara Dune cuya primera tirada se había agotado rápidamente...

De esta forma, parece que nos quedaremos sin saber qué es de Cara Dune tras la temporada 2 de 'The Mandalorian', pero lo que tengo claro es que seguro que Jon Favreau iba a querer en algún momento recuperar a su personaje. Ya será imposible.