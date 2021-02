'The Mandalorian' no necesita a Gina Carano: por qué la serie de Star Wars puede prescindir del personaje de Cara Dune

El despido de Gina Carano de 'The Mandalorian' por sus polémicos comentarios en redes sociales va a provocar que, salvo que se opte por un cambio de actriz, la serie de Disney+ pierda a Cara Dune, un personaje recurrente en esta obra del universo Star Wars. La cuestión está en saber hasta qué punto afecta eso realmente a 'The Mandalorian' o no.

Dejando a un lado argumentos peregrinos como que el personaje interpretado por Pedro Pascal vive en una galaxia muy muy lejana en la que la imaginación de los guionistas es el único límite que tiene sobre los lugares en los que pueden transcurrir las acciones, hay otra serie de detalles que dejan claro que 'The Mandalorian' no necesita a Gina Carano.

Cuidado con los spoilers de 'The Mandalorian' a partir de aquí.

Un reinicio que puede hacerse sin ella

El primero y más importante es que el final de la segunda temporada daba sensación de fin de ciclo. Estaba claro que Disney no iba a dejar que la serie finalizase ahí salvo que se produjese algún cataclismo, pero Mando había completado su misión con Baby Yoda y ahora tocaba un reinicio para la serie en el que lo único que estaba claro es que necesitaban seguir contando con Pascal.

A fin de cuentas, Cara Dune no dejaba de ser la aliada creada para la ocasión y seguramente los planes de Disney ya eran alejarla de 'The Mandalorian'. Buena prueba de ello es el apunte hecho por Hollywood Reporter destacando que estaba previsto que protagonizase su propio spin-off, idea descartada tras los primeros comentarios polémicos que incendiaron las redes.

Esto no deja de ser una prueba de lo volátil que es el plan de Disney de ampliar el universo de Star Wars con multitud de series situadas en paralelo a 'The Mandalorian', pero también de que si la compañía podía permitirse cancelar una serie con Carano al frente -o al menos tener que rediseñarla por completa para poder seguir adelante sin la que estaba previsto que fuera su protagonista-, con mucha mayor facilidad se pueden olvidar de ella en la otra serie.

Además, el final de la segunda temporada también ofrece una oportunidad de oro para que Cara Dune se vaya a vivir otras aventuras cuando le ofrecen colaborar con la Nueva República para luchar contra los restos del Imperio. Simplemente con que eso se haga en off y se haga algún apunte sobre sus logros o incluso su muerte en combate, todo solucionado. No es lo ideal en términos narrativos pero tampoco sería ningún desastre.

Una pieza menor en el engranaje

Al final lo que sucede es que Carano era una pieza menor dentro de 'The Mandalorian'. No dudo que el personaje de Cara Dune tuviera sus seguidores y que habrá quien la eche de menos, pero Disney pueden permitirse seguir adelante sin ella sin ningún problema. Del mismo modo que Marvel no se podían permitir desprenderse de Tom Holland cuando hizo spoilers pero sí del doblador español que metió la pata en lo referente a 'Bruja Escarlata y Visión'.

Dicho todo esto sin entrar en la cuestión de fondo de si merecía ser despedida por haberse convertido en un quebradero de cabeza en lo referente a las relaciones públicas. Obviamente, tiene todo el derecho del mundo a expresar sus opiniones, pero en el mundo del espectáculo tiene mucha importancia la imagen de sus actores y Carano a día de hoy tiene una con la que muchos no quieren verse asociados.