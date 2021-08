'The Book of Boba Fett': Robert Rodríguez afirma que la serie dará "más de lo que promete" y analiza el uso de la tecnología Stagecraft en cine y series

He de reconocer que, después de llorar desconsoladamente con el emotivo clímax de la segunda temporada de 'The Mandalorian' —muñecazos digitales aparte—, lo que menos esperaba es que una escena poscréditos consiguiese levantarme del sofá. Me estoy refiriendo, por supuesto, a ese momento 100% 'Conan el Bárbaro' con el que la serie de Disney+ presentó su nuevo spin-off galáctico 'The Book of Boba Fett' centrado en el mítico cazarrecompensas.

Hype, cazarrecompensas y volumenes

Desde entonces, las noticias y novedades sobre la serie han brillado por su ausencia, pero hoy, gracias a una entrevista con el medio Collider, hemos podido comprobar que uno de sus productores ejecutivos tiene confianza plena en ella. Este no es otro que Robert Rodríguez, quien ha asegurado que el título del universo 'Star Wars' va a dar a los fans incluso más de lo que promete.

"No puedo decir nada sobre ella en este momento, pero se estrena en diciembre... Esperad a ver lo que se nos viene encima. Os va a reventar la cabeza. Eso es todo lo que puedo decir. Puedo ponerla pos las nubes porque sé que da más de lo que promete. La gente va a fliparlo cuando la vea".

Es comprensible que uno de los máximos responsables de 'The Book of Boba Fett' se muestre tan confiado y quiera vender su producto con tanto ahínco, pero de la conversación se ha extraído algo mucho más interesante. Rodríguez, férreo defensor del medio digital, ha dado su opinión sobre el uso de la tecnología StageCraft —o el Volumen— y sobre por qué no tiene muy claro que se adapte igual al medio cinematográfico y al televisivo.

"De primeras creí que tal vez tenía más sentido para una serie, porque te permitiría tener muchas cosas que podrías reutilizar y lugares a los que tendrías que volver tan a menudo que sería imposible hacerlo en una serie. No sé si lo usaría mucho en una película donde sólo se ruedan escenas únicas. Sólo duran un par de minutos y luego no vuelves a esa localización. Como en una secuela de 'Superniños'; hasta yo estaba pensando: ¿Usaría el Volumen o rodaría otra vez con una pantalla verde tradicional?".

El principal —y comprensible— argumento de Robert Rodríguez para defender la pantalla verde sobre el Stagecraft se escuda en los tiempos de pre-producción. Utilizar el Volumen implica hacer la inmensa mayoría del trabajo de VFX antes del rodaje, pero con un chroma de toda la vida puedes centrarte en el set y hacer infinidad de ajustes una vez finalizada la fotografía principal.

"Con el Volumen aún tienes que hacer el trabajo de efectos visuales. Pero, ¿voy a hacerlo antes del rodaje o voy a hacerlo después? En una serie de televisión puedes ir dándote cuenta de que vas a necesitar ciertas cosas. Para una película prefiero la pantalla verde. Así puedo decidir cómo se verá todo más tarde. Puedo empezar alineando el primer plano con los críos. Puedo iluminar eso en set y después hacer ajustes en el fondo". "Si hiciese eso en el Volumen, tendría que resolverlo todo en pre-producción. Eso significa retrasar mucho el día de rodaje. Si tienes niños pequeños, van a ser muy mayores cuando termines toda la pre-producción. Así que, de algún modo, depende en la película, de la serie y de la herramienta que uses. Jon Favreau encontró el modo perfecto de usarlo para 'The Mandalorian' y, ahora, para 'The Book of Boba Fett'. Creo que fue algo genial, pero no creo que sea necesariamente una herramienta que se ajuste a todos los proyectos".

Por el momento, Robert Rodríguez no ha dejado claro si volverá a ponerse en el asiento del director en la tercera temporada de 'The Mandalorian', pero vayamos paso a paso. De momento, tenemos una cita con 'The Book of Boba Fett' el próximo mes de diciembre; ideal para celebrar unas navidades galácticas.