'The Deuce' renovada: la crónica del porno de David Simon tendrá una tercera y última temporada

HBO suele ser bastante fiable en sus producciones y, sobre todo, salvo que una serie sea un especial fiasco (y no hablamos de espectadores) siempre procuran que sus creadores tengan el tiempo necesario para desarrollar sus historias y que terminen cuando deban hacerlo. Es el caso de 'The Deuce', que ha sido renovada por una temporada final.

Si hay algo que tiene David Simon es planificación y el guionista ya anunció en su época que había visualizado 'The Deuce' como una serie de tres temporadas. Llevamos ya dos episodios de su, de momento magnífica, segunda temporada, y HBO ha cumplido sus deseos con esta renovación.

We're always conjuring the last scene before we write the first. So much the better when we work for people who allow us to consistently plan, arc and execute as intended. Thanks, @HBO, for the third and final season renewal and the chance for #thedeuce to tell its full story. pic.twitter.com/B1cOuady1X