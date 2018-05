'The Expanse' está a punto de resucitar: Amazon se quedaría la cuarta temporada

Hasta hace poco era bastante excepcional que otra cadena o plataforma salvase una serie. Sin embargo, durante estos últimos días hemos asistido ya a varios casos: NBC rescató a 'Brooklyn Nine-Nine' apenas un día después de que FOX prescindiese de ella, mientras que esta última cadena recuperó 'Uno para todas' ('Last Man Standing') un año después de su cancelación por parte de ABC. La noticia ahora es que Amazon está a punto de cerrar un acuerdo para hacer la cuarta temporada de 'The Expanse'.

Recordemos que Syfy canceló 'The Expanse' hace diez días por unos motivos bastante sencillos: solamente tenía los derechos de la misma para su emisión en la cadena en Estados Unidos, lo cual limitaba mucho los beneficios que podía conseguir. Por su parte, Amazon contaba con los derechos SVOD en ese país y lo que podría complicar el acuerdo es que Netflix tiene los derechos internacionales de esta serie producida por Alcon.

#SaveTheExpanse Airplane Banner is Up & Flying Over #AmazonStudios in Santa Monica Now! Global Aerial Advertising Since 1947 @airadsworldwide pic.twitter.com/RPfC8v5a8O