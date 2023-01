'The Last of Us' 1x01: la serie de HBO incluye un easter-egg que hará las delicias de los fans, aunque es prácticamente imperceptible

El flamante estreno de 'The Last of Us' en HBO Max, además de terminar de disipar cualquier temor a una adaptación televisiva que no hiciese justicia al magnífico videojuego de Naughty Dog ha puesto a prueba al fandom más fiel con un buen puñado de referencias y easter eggs más o menos evidente y fáciles de captar para el espectador avezado; pero el detalle que os traigo a continuación juega en otra liga.

A partir de este momento hay spoilers del primer episodio de 'The Last of Us', así que continúa leyendo bajo tu propia responsabilidad.

A vista de Clicker

Tras el descomunal prólogo centrado en la dinámica entre Joel y su hija Sarah y la llegada del apocalipsis bajo la forma del hongo Cordyceps, y una vez superado el tramo en la zona de cuarentena de Boston en el que Joel y Tess terminan escapando con Ellie, el notable primer capítulo de 'The Last of Us' da cierre con un gran plano general de Boston sobradamente reconocible por los jugadores habituales.

No obstante, la siniestra postal esconde un pequeño detalle que la hace aún más agorera y que, si os soy sincero, no capté mientras vi el episodio —le echaremos la culpa a la emoción y a que estaba gritándole a la televisión—. Por suerte, Twitter a hecho su magia y usuarios como NaughtyDogInfo nos han puesto las cosas más fáciles para percatarnos de que, sobre uno de los edificios, acecha uno de los enemigos más célebres de la franquicia.

Here’s a cool thing I just noticed after rewatching EP1 of TLOU 🍄👀 pic.twitter.com/DG8Uu0Ct7a — Naughty Dog Info (@NaughtyDogInfo) January 16, 2023

Este no es otro que un Chasqueador, o Clicker en su versión original; una criatura realmente escalofriante cuyo característico ruido —que también puede escucharse en el plano— llega a helar la sangre, y que compensa su falta de visión con un sentido el oído tremendamente agudizado y con una agresividad aterradora.

El tráiler de la serie capitaneada por Craig Mazin y Neil Druckmann ya nos mostró de cerca a uno de estos infectados, pero saber que podrían ponerle las cosas difíciles a nuestros protagonistas tan pronto hace que muchos estemos esperando como agua de mayo el lunes que viene.