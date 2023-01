'The Last of Us' resuelve el mayor misterio de su primer episodio: los creadores de la serie explican por qué es tan largo y revelan cuál era el final original

El primer episodio de 'The Last of Us' ha dado mucho de lo que hablar. Desde el hecho de que su inicio estuvo a punto de ser muy diferente hasta el easter egg escondido al final del capítulo, pero lo que seguro que muchos se están preguntando todavía es el motivo de que sea tan largo. Y es que no nos olvidemos que se hasta los 80 minutos, algo poco habitual.

Fue idea de HBO

La cuestión es que el plan inicial era que el episodio acabase mucho antes, en concreto poco después del salto temporal de 20 años. Craig Mazin y Neil Druckmann creían que el momento adecuado para cerrar el episodio era justo después de que Joel (Pedro Pascal) arrojase un cadáver para ser incinerado. Sin embargo, HBO les dejó claro que no era la mejor ideal, tal y como recuerda Mazin en el podcast oficial de la serie:

Quieres tener buenos compañeros en la cadena. Siempre he creído que los mejores ejecutivos de una cadena están ahí para representar de forma honesta al público. Eso es lo que pueden hacer mejor, se supone que no están para escribir cosas por nosotros. Tienen que decirnos cómo se sienten y nosotros tenemos que tener fe en su capacidad para ello. En este caso, Casey Blois y Franie Orsi estaban diciendo que eso no iba a hacer que necesariamente quisiera volver.

Siendo justos, ese final no puede decirse que te deje con unas ganas locas de más, pues se pasa de un momento muy deprimente como es la muerte de la hija de Joel a un futuro desolador. No llegamos a saber apenas nada de Ellie (Bella Ramsey) y simplemente se queda a medias como carta de presentación. Mazin profundiza al respecto así:

Toda la historia de The Last of Us trata sobre Joel y Ellie. Si solo tenemos un pequeño vistazo al final del episodio uno, no los juntamos y no entendemos su viaje, y simplemente termina con un niño muriendo y luego otro niño muriendo, y luego los créditos, es posible que la gente simplemente no quiera volver. Era importante para ellos, porque les encantaba el programa, y ​​decían: "Nos dolería a todos en nuestro corazón si no quieren volver".

Druckman reconoce que en HBO tenían razón y que el plan que tenían de jugar un poco al misterio alrededor de Ellie en este episodio habría ido en contra de la serie. Eso llevó a que la duración se duplicase y yo creo que fue la mejor solución para el problema que tenían entre manos, ¿y vosotros?

