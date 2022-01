'The Morning Show', renovada: el drama televisivo de Apple TV+ con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon tendrá temporada 3

He de admitir que, mes y medio después de que viésemos el final de temporada, no tenía muchas esperanzas de tener más episodios. Pero me equivocaba: Apple TV+ ha anunciado que ha renovado 'The Morning Show' por una temporada 3.

Una temporada que viene con cambios en el equipo creativo ya que Charlotte Stoudt ('Fosse/Verdon') sustituirá a Kerry Ehrin (quien desarrolló la serie) como showrunner en estos nuevos episodios. Por cierto, Stoudt ha firmado un contrato de larga duración para el desarrollo de nuevas ficciones.

Sí que estarán una vez más el dúo protagonista de la serie Reese Witherspoon y Jennifer Aniston volverán a liderar un reparto formado por Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin and Marcia Gay Harden.

Lo que sí que espero es que este relevo en el equipo creativo signifique un mayor cuidado en el guion. Si bien la serie ha tenido la mala suerte de haberse tenido que reescribir "sobre la marcha" (la primera temporada con el me too y la segunda con el COVID), la temporada anterior no terminó de despegar en ningún momento, dejando la sensación de no poder ir más allá de lo que es un culebrón "de prestigio".