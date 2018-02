Las 17 series del momento si no te interesan los psicópatas, los asesinos y los violadores

No falla. Vas buscando una nueva serie y todo el mundo te recomienda esa pasada llena de muerte y destrucción y/o en la que se mata a todo quisqui. Llamémosla 'Juego de tronos' o 'MINDHUNTER'. Nos fascinan los asesinatos, las mentes criminales y turbias, pero a veces queremos descansar y ver buenas series sin nada de eso.

Por eso en Espinof os traemos diecisiete grandes series que demuestran que se puede ser buena e interesante sin tener que recurrir al crimen.

'Big Little Lies' [HBO]

Paradójicamente, vamos a comenzar una lista para descansar de crímenes y violencia en general con 'Big Little Lies', serie que toma de punto de partida una muerte, cuya naturaleza no nos desvelarán hasta el final, que abrirá todo un "cajón de mierda" de secretos, mentiras y rencillas entre padres y madres de un buen colegio californiano en una miniserie (ahora convertida en serie) que ha arrasado en nominaciones y premios.

'The Good Fight' [CBS All Access | Movistar+]

El spin-off de 'The Good Wife' es una gran demostración de cómo se puede sobrevivir al final de una historia. El universo que se creó alrededor de Alicia Florrick era tan rico y sustancioso que en 'The Good Fight' apenas se nota que no está. Tomando como base un escándalo fiscal, Diane Lockhart se encuentra al borde de la quiebra y "comenzará de nuevo" en una firma de abogados al alza. La nueva serie de los King recoge el testigo de una de las mejores series judiciales de manera muy digna.

GLOW [Netflix]

'GLOW' es una apuesta bastante extraña por el mero hecho de su temática. Está inspirado en un antiguo programa de televisión de la WWE, la principal promotora de eventos de lucha libre, en el que se buscaba la inclusión de las féminas en el espectáculo televisivo. Allison Brie interpreta a una aspirante a actriz que se encuentra, como último recurso, haciendo el casting para esta iniciativa.

Master of None [Netflix]

Para mí la serie de Aziz Ansari es probablemente una de las obras más interesantes, estimulantes y que más poso dejan de todo el catálogo de Netflix. Metido en el personaje de Dev, su creador reflexiona sobre amor, familia, minorías y diversidad con episodios que son para enmarcar.

'Marvelous Mrs. Maisel' [Amazon]

Podríamos calificar a la última serie de Amy Sherman-Palladino como una 'Mad Men' mezclado con 'Las chicas Gilmore'. Y es que la historia de Midge intentando abrirse paso en la escena de la comedia mientras intenta reconstruir su vida tras el divorcio de su marido es apasionante, fresca, divertida y con una gran interpretación por parte de Rachel Brosnahan.

'Puro Misisipi' [Amazon]

Que esta lista sea de series sin asesinos y criminales chungos no quiere decir que solo nos encontremos comedias o dramas ligeros. Entramos en un tramo de series "pochas", en las que hay mucho drama y, a veces te deja mal cuerpo. Es el caso de 'One Mississipi' que, disfrazada de comedia, plantea la historia de superación de Tig, cómica que tras haber tenido el peor año de su vida decide volver al hogar familiar.

'This is us' [NBC / FOX Life]

Probablemente una de las mejore series que las cadenas generalistas estadounidenses tienen en emisión: 'This is us', la historia de varias personas nacidas en el mismo día, es un buen y a ratos lacrimógeno drama familiar. Fue una de las principales apuestas de NBC de la temporada pasada y les ha funcionado a la perfección.

'Fleabag' [C4 / Amazon]

Subtitulada por muchos como la "Bridget Jones gamberra" 'Fleabag' es una de esas series que calificaríamos de protagonista destructiva. Creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, nos encontramos con la historia de una mujer cuyas relaciones con los demás cuelgan de un hilo. La serie combina especialmente bien el toque de comedia con el drama que acompaña a Fleabag.

'Bojack Horseman' [Netflix]

Concluimos la sección "pocha" de esta lista con 'Bojack Horseman', un auténtico dramón disfrazado de animación. Lo que se inicia como un sendero autodestructivo de un actor otrora en la cumbre va evolucionando hacia un historia sobre depresión que, toca además, otros trastornos de índole mental.

'The Good Place' [NBC / Netflix]

'The Good Place' es, sin lugar a dudas, lo que llamamos un "happy place" de la televisión. Una comedia divertidísima que juega con la idea del bien y del mal, de la ética y de la recompensa a través de la historia en el más allá de Eleanor (Kristen Bell) y sus vecinos en del "otro barrio". Una joya del creador de 'Parks and Recreation' que tendrá tercera temporada a finales de año.

'Unbreakable Kimmy Schmidt' [Netflix]

Otro lugar feliz es el que nos proponen Tina Fey y Robert Carlock con 'Unbreakable Kimmy Schmidt', la serie que sigue a una joven chica (Ellie Kemper) tras salir de un búnker en el que llevaba encerrada desde su adolescencia. Es tierna, divertida y con el sello de humor absurdo propio de Fey.

'Paquita Salas' [Flooxer / Netflix]

A Paquita es prácticamente imposible no quererla y en este minitramo de series de "sentirse bien" no podía faltar la creación webseriada de los Javis. Es cierto que se queda un poco corta si la comparamos con creaciones de argumento similar (mismamente 'Life is too short' o 'Extras' de Gervais) pero la historia de la representante venida a menos bien merece un visionado.

'Día a día' [Netflix]

Terminamos el tramo de "series que dan la vida" reivindicando 'Día a día', una comedia con la que hay que tener cierta paciencia porque tiene un aspecto muy desfasado (grabado en estudio con risas enlatadas...) pero que resulta muy refrescante y actual. Una sitcom muy divertida que sigue la vida de una familia descendiente de inmigrantes cubanos en EEUU, convirtiéndose en un canto a la vida y a la diversidad.

'The Crown' [Netflix]

La "joya de la corona" actual de Netflix, es 'The Crown', su serie más ambiciosa. Este repaso por la figura de la Reina Isabel II de Inglaterra combina casi a la perfección los acontecimientos que moldearon la historia más reciente de Reino Unido con las intrigas dentro del palacio de Buckingham.

'Silicon Valley' [HBO]

Terminamos con un tramo de series "desapercibidas". A finales del próximo mes de marzo llega a las pantallas la quinta temporada de 'Silicon Valley', una comedia que nos adentra en la cultura del trabajo tecnológico. Así que estamos en un momento ideal para ponernos al día con el día a día y las desventuras de los trabajadores y desarrolladores de Pied Piper, una startup de Internet.

'Halt and Catch Fire' [AMC]

De perfil similar a la anterior pero en drama y ambientada décadas antes tenemos la recién concluida 'Halt and catch fire', donde se repasa durante sus cuatro temporadas la revolución del ordenador personal, el auge de la World Wide Web y los motores de búsqueda.

'Mozart in the jungle' [Amazon / Movistar]

Para cerrar esta lista con la serie protagonizada por Gael García Bernal: 'Mozart in the Jungle' se adentra en el mundillo de la música y las orquestas sinfónicas a través de un talentoso director y una prodigio del violín, interpretada por Lola Kirke. La cuarta temporada está actualmente en curso.

Por supuesto, esta lista es completamente personal y me he dejado algunas que, por ejemplo, saqué en la lista de series de San Valentín. ¿Cuáles son para vosotros las mejores series actuales sin psicópatas ni demás calaña?

En Espinof | 15 series románticas para San Valentín