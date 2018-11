'The Purge' renovada: la serie de la noche de las bestias tendrá una segunda temporada

Cuando se anunció la serie de 'The Purge' fue una relativa sorpresa debido a que la franquicia cinematográfica no solo no seguía su curso sino que, además, iban a transcurrir poca semanas entre el estreno de 'La primera Purga', su última entrega, y la de la versión televisiva que emite en EEUU USA Network.

Pero parece que el éxito de la franquicia de Blumhouse ha logrado trasladarse a la televisión ya que, coincidiendo con el final de su primer año, USA Network ha renovado 'The Purge' por una segunda temporada, que narrará una nueva noche de las bestias.

La cadena ha dicho que está muy contenta con la serie, que ha sido todo un bombazo para ellos. Y la verdad es que tengo bastante curiosidad por ver cómo está funcionando en Amazon Prime, que ha traído a España, y además pegada a EEUU, toda esta primera temporada en versión original (a partir del 23 de noviembre estará con audio y subtítulos en castellano).

James Demonaco repite como guionista principal en esta segunda temporada de la serie, de la que no han querido dar más detalles. Imagino que el esquema será parecido: una nueva noche de las bestias desplegada a lo largo de diez episodios.