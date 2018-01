'The Walking Dead' tendrá novena temporada con un nuevo showrunner

Hoy hemos conocido la poco —o nada— sorprendente noticia de que 'The Walking Dead', la adaptación del cómic homónimo de Robert Kirkman que el canal AMC lleva emitiendo desde el año 2010, acaba de ser renovada por una novena temporada. No obstante, el anuncio de la cadena norteamericana no ha llegado solo, sino que ha sido acompañado de algún que otro cambio en el organigrama del equipo creativo de la serie.

Este cambio, que afecta concretamente a la posición de showrunner, mueve a Scott Gimple del puesto —pasando a ser el nuevo jefe de contenido del Universo 'Walking Dead'— para ser sustituido por Angela Kang, guionista en la serie desde 2011 y productora ejecutiva desde 2013. Todo esto llega tras la controversia —e ira— desatada después de que Gimple decidiese dar un destino un tanto funesto a uno de los personajes más queridos de 'The Walking Dead'.

Charlie Collier, presidente de AMC, SundanceTV y AMC Studios, ha hablado al respecto en un comunicado de prensa.

"Este es un día tremendamente importante para el universo televisivo de 'The Walking Dead'. Estamos orgullosos de reconocer la importante contribución de Angela a la serie, y de fraguar un nuevo camino hacia una novena temporada bajo su dirección. Además, con gratitud y admiración, también reconocemos el liderazgo y el gran impacto de Scott en el contenido que impulsa nuestro universo 'TWD'. Juntos, soñaremos más grande y más ampliamente que nunca antes. Se que hablo por Angela, Scott y todo el mundo en AMC cuando doy las gracias sobre todo a los fans y a las muchas personas talentosas que han ayudado a AMC con sus muertos.

Collier ha continuado echando flores sobre la trayectoria y el futuro de la producción.

"'The Walking Dead' es una serie especial que empezó en una era de la televisión completamente diferente, y continúa en esta nueva era aprovechando la oportunidad de contar historias cautivadoras que emocionan al público y le hace conectar de un modo más profundo con sus personajes, adaptando el brillante cómic de Robert Kirkman. Mientras la serie se acerca a su décimo año, estoy honrado de seguir trabajando con la gente talentosa y dedicada que hay detrás y delante de la cámara haciéndolo lo mejor posible, mientras expandimos el mundo de 'The Walking Dead' con nuevas narrativas como 'Fear the Walking Dead' y un montón de historias guays que están por venir. Angela es una gran parte del corazón y el alma de 'The Walking Dead', y estoy emocionado de ayudarla y facilitar su visión de la nueva era de la serie.

Por su parte, Angela Kang, la nueva y flamante showrunner de 'The Walking Dead' se ha mostrado así de emocionada con su nuevo puesto.

"Estoy más que entusiasmada de adentrarme en esta nueva labor con 'The Walking Dead'. Trabajar en esta serie y tener la oportunidad de adaptar el increíble cómic de Robert Kirkman ha sido para mi un sueño de fangirl hecho realidad. Estoy emocionada de continuar trabajando con Scott y la gente tan increíblemente servicial de AMC, y no puedo esperar a compartir este nuevo capítulo de la historia con nuestros fans el próximo otoño."

La nueva temporada de 'The Walking Dead', aún no tiene fecha de emisión concreta. Lo que sí que sabemos es que, independientemente de cuándo llegue su novena etapa, en AMC han asegurado que tenemos muertos vivientes para rato.